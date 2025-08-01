快訊／揮別桃色風波！譚傑龍正式解禁　恢復TPBL參賽資格

▲譚傑龍完成性平課程與罰款後，TPBL正式解禁恢復參賽權。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

去年陷入桃色風波，遭新北中信特攻開除的新生代長人譚傑龍，在完成禁賽、罰款及教育課程等懲處後，已獲TPBL聯盟正式解除禁賽處分，恢復參賽權利。他的經紀公司今（1）日發布聲明，表示將以負責態度面對過往爭議。

譚傑龍去年11月被爆疑似向一名國中女學生索取不雅影片，消息曝光後，所屬的新北中信特攻球團以「違反球團管理規範道德條款」為由將其開除，引發外界關注。他今年6月透過經紀公司向社會大眾道歉，但強調從未與該女子有其他互動，僅止於一般網路閒談，針對涉及誹謗及侵害名譽的留言也已提出告訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

譚傑龍的經紀公司今日再發聲明，根據TPBL今年5月23日的公文內容，他已完成所有懲處，包括50小時志工服務與性平教育課程、繳交罰款50萬元、以及完整配合聯盟查核與審查流程。

禁賽期限原定至2025年6月30日止，經紀公司7月進一步向聯盟確認，TPBL已正式解除禁賽，譚傑龍恢復參賽資格，得以重返職籃賽場。

經紀公司強調，譚傑龍未來將以更謙遜積極的態度投入籃球職涯與公益推廣，希望透過行動重建社會信任，也期盼外界持續給予指教與支持。

晧宇國際聲明稿如下：

本公司收到台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於114年5月23日正式發出之公文（文號：台職籃字第11400000029號），確認譚傑龍針對聯盟先前所公告之懲處事項，已完成所有懲處內容，包含：

1. 參與志工服務及性別平等教育課程，共計50小時；

2. 繳納罰款新台幣50萬元整；

3. 完整配合聯盟查核與審查流程。

根據聯盟函文內容，譚傑龍之禁賽處分（即2024–25賽季禁賽至114年6月30日止）現已屆滿，懲處期間與內容皆已正式履行完畢。

本公司亦於今（2025）年7月向聯盟進一步確認，聯盟已正式解除譚傑龍之禁賽資格，其參賽權利已恢復。

本公司與譚傑龍選手對於過往事件所造成的社會關注，持續保持負責任的態度與高度自律，並以具體行動落實更好的榜樣責任。

未來，譚傑龍將以更加謙遜積極的態度，持續投入籃球職涯與公益推廣，敬請各界持續支持與指教。

晧宇國際股份有限公司

2025 年 8 月 1 日