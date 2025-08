只需要一個聯盟！卡總看台籃合併破局　名言暗諷受苦的是基層

▲領航猿教頭卡米諾斯曾直言「台灣只需一個聯盟」。(圖/PLG提供)

記者游郁香/綜合報導

延宕多時的台灣雙職籃TPBL、PLG合併、合作案,昨深夜正式宣告破局,引爆籃壇熱議。PLG桃園領航猿總教練卡米諾斯隨後在社群媒體發文,引用法國哲學家沙特(Jean-Paul Sartre)名言,「當富人發起戰爭 喪命的卻是窮人」,被解讀為對高層操盤者的無聲抗議。

卡米諾斯素來直言不諱,去年兩聯盟合作失敗時,他就曾呼籲各球團老闆放下偏見,為整體環境著想,更直言「台灣籃球只需要一個聯盟」,立場鮮明。他此次再度透過社群限時動態發聲,似乎對談判破局感到失望。

這位西班牙籍教頭自2021年來台,先後執掌T1台中太陽及PLG領航猿,帶領戰力不被看好的太陽闖進元年冠軍戰,並在今年率領航猿在PLG登頂,執教能力深受肯定。

▲卡米諾斯在社群發文引用沙特名言,引發籃壇廣泛關注。(圖/領航猿提供)

卡總限時動態中引用的沙特名言「When the rich wage war, it's the poor who die」,意思為「當富人發起戰爭 喪命的卻是窮人」,常見於批判階級不公的語境,暗示球團高層角力最終將讓球員與球迷承受苦果。

聯盟合併破局不僅讓球員未來更加難以預測,也讓球迷對台灣籃壇的整合進度倍感憂心。是否仍有合作空間,或將朝全面競爭發展,仍有待後續觀察。