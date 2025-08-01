只需要一個聯盟！卡總看台籃合併破局　名言暗諷受苦的是基層

▲領航猿教頭卡米諾斯曾直言「台灣只需一個聯盟」。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

延宕多時的台灣雙職籃TPBL、PLG合併、合作案，昨深夜正式宣告破局，引爆籃壇熱議。PLG桃園領航猿總教練卡米諾斯隨後在社群媒體發文，引用法國哲學家沙特（Jean-Paul Sartre）名言，「當富人發起戰爭 喪命的卻是窮人」，被解讀為對高層操盤者的無聲抗議。

卡米諾斯素來直言不諱，去年兩聯盟合作失敗時，他就曾呼籲各球團老闆放下偏見，為整體環境著想，更直言「台灣籃球只需要一個聯盟」，立場鮮明。他此次再度透過社群限時動態發聲，似乎對談判破局感到失望。

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這位西班牙籍教頭自2021年來台，先後執掌T1台中太陽及PLG領航猿，帶領戰力不被看好的太陽闖進元年冠軍戰，並在今年率領航猿在PLG登頂，執教能力深受肯定。

▲卡米諾斯在社群發文引用沙特名言，引發籃壇廣泛關注。（圖／領航猿提供）

卡總限時動態中引用的沙特名言「When the rich wage war, it's the poor who die」，意思為「當富人發起戰爭 喪命的卻是窮人」，常見於批判階級不公的語境，暗示球團高層角力最終將讓球員與球迷承受苦果。

聯盟合併破局不僅讓球員未來更加難以預測，也讓球迷對台灣籃壇的整合進度倍感憂心。是否仍有合作空間，或將朝全面競爭發展，仍有待後續觀察。