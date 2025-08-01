運動雲

>

只需要一個聯盟！卡總看台籃合併破局　名言暗諷受苦的是基層

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲領航猿教頭卡米諾斯曾直言「台灣只需一個聯盟」。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

延宕多時的台灣雙職籃TPBL、PLG合併、合作案，昨深夜正式宣告破局，引爆籃壇熱議。PLG桃園領航猿總教練卡米諾斯隨後在社群媒體發文，引用法國哲學家沙特（Jean-Paul Sartre）名言，「當富人發起戰爭　喪命的卻是窮人」，被解讀為對高層操盤者的無聲抗議。

卡米諾斯素來直言不諱，去年兩聯盟合作失敗時，他就曾呼籲各球團老闆放下偏見，為整體環境著想，更直言「台灣籃球只需要一個聯盟」，立場鮮明。他此次再度透過社群限時動態發聲，似乎對談判破局感到失望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位西班牙籍教頭自2021年來台，先後執掌T1台中太陽及PLG領航猿，帶領戰力不被看好的太陽闖進元年冠軍戰，並在今年率領航猿在PLG登頂，執教能力深受肯定。

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

▲卡米諾斯在社群發文引用沙特名言，引發籃壇廣泛關注。（圖／領航猿提供）

卡總限時動態中引用的沙特名言「When the rich wage war, it's the poor who die」，意思為「當富人發起戰爭　喪命的卻是窮人」，常見於批判階級不公的語境，暗示球團高層角力最終將讓球員與球迷承受苦果。

聯盟合併破局不僅讓球員未來更加難以預測，也讓球迷對台灣籃壇的整合進度倍感憂心。是否仍有合作空間，或將朝全面競爭發展，仍有待後續觀察。

關鍵字： 籃球PLG桃園領航猿Miquel Camino

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

U12世界盃／中華隊猛攻一局定勝負　火力壓制9比4力退多明尼加

U12世界盃／中華隊猛攻一局定勝負　火力壓制9比4力退多明尼加

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

快訊／雙職籃合作合併確定破局！　TPBL：已盡所有責任及最大努力

快訊／雙職籃合作合併確定破局！　TPBL：已盡所有責任及最大努力

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

熱門新聞

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

2太突然！卡巴耶羅比賽中轉隊洋基

3震撼交易！太空人迎回柯瑞亞

4紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補潛力

5國王「加碼」首輪籤搶庫明加

最新新聞

1颱風害慘台南球場！獅今年賽季無法回家

2都在喊我名字！蘇雷亞斯重返水手

3綠軍一哥坦圖跟腱復原進度驚人

4小熊指定讓渡2屆全明星普萊斯利！

5洋基狂補3大後援　布總曝規劃

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366