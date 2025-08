打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

▲ 洋基隊今完成一筆極具戲劇性的交易,從同場對戰中的坦帕灣光芒手中,獲得內野手卡巴耶羅(José Caballero)。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

美國職棒紐約洋基隊今完成一筆極具戲劇性的交易,從同場對戰中的坦帕灣光芒手中,獲得擁有美聯最多34次盜壘成功的內野手卡巴耶羅(José Caballero)。

這筆交易最特別之處在於——發生於比賽進行中。當時兩隊正於洋基球場交手,在第7局上半、光芒攻擊期間,卡巴耶羅便與隊友與教練擁抱道別,隨即「變身敵隊成員」。

由於這場比賽因第5局發生豪雨而中斷長達2小時45分鐘,這段延誤時間也讓這筆「場中轉隊」得以完成,否則此情況極為罕見。

Rays traded Jose Caballero to the Yankess mid game



He said his goodbyes and walked across the field to his new team



