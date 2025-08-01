打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

▲ 洋基隊今完成一筆極具戲劇性的交易，從同場對戰中的坦帕灣光芒手中，獲得內野手卡巴耶羅（José Caballero）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒紐約洋基隊今完成一筆極具戲劇性的交易，從同場對戰中的坦帕灣光芒手中，獲得擁有美聯最多34次盜壘成功的內野手卡巴耶羅（José Caballero）。

這筆交易最特別之處在於——發生於比賽進行中。當時兩隊正於洋基球場交手，在第7局上半、光芒攻擊期間，卡巴耶羅便與隊友與教練擁抱道別，隨即「變身敵隊成員」。

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由於這場比賽因第5局發生豪雨而中斷長達2小時45分鐘，這段延誤時間也讓這筆「場中轉隊」得以完成，否則此情況極為罕見。

Rays traded Jose Caballero to the Yankess mid game



He said his goodbyes and walked across the field to his new team



(via @TalkinYanks)

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卡巴耶羅是大聯盟三年級生，本季至今出賽85場，打擊率0.226，敲出2支全壘打、27分打點，外加聯盟最多的34次盜壘。

守備方面，他是一位具備高度機動性的多功能野手，能守二壘、三壘、游擊甚至角落外野，守備能力備受肯定。 賽後受訪時，他笑著說，「其實我從小就是洋基球迷，現在真的很開心能加入。」

除了卡巴耶羅外，洋基在交易大限最後一天一口氣補進4名球員，進行針對性補強，尤其集中火力強化牛棚，包括從海盜隊獲得去年（2023）國聯救援王貝德納（David Bednar，30歲），自巨人隊獲得本季已累積15次救援成功的右投多瓦爾（Camilo Doval，28歲），以及洛磯隊右投柏德（Jake Bird，29歲）本季戰績4勝1敗、10次中繼成功。