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U12世界盃／中華隊猛攻一局定勝負　火力壓制9比4力退多明尼加

▲中華隊。（圖／wbsc提供）

▲中華隊。（圖／wbsc提供）

記者胡冠辰／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（31日）展開複賽，晚間焦點戰由中華隊迎戰多明尼加，中華隊此役在3局上半火力爆發，單局攻下7分奠定勝基，終場就以9比4擊退多明尼加，拿下關鍵一勝。

本場比賽由中華隊李秉容與多明尼加先發投手Johan Yan展開投手戰，前2局雙方互無建樹；然而3局上中華隊打線甦醒，展現強大得點圈攻擊力。

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中華隊一出局後攻佔滿壘，李秉容選到保送，率先攻下1分；接著張允恩敲出2分打點安打，再添2分，隨後胡誠恩在滿壘情況下選到保送再送回1分，加上對方投手發生犯規（兩次準備動作），中華隊在沒有揮棒的情況下又添1分，最終李權恩補上一支2分打點二壘安打，中華隊單局攻下7分，取得7比0的大幅領先。

4局下多明尼加展開反攻，靠著一連串安打串連與野手選擇搶下3分，將比分拉近至3比7，但關鍵時刻中華隊穩住陣腳，未讓對方繼續擴大攻勢。

5局雙方皆無建樹後，中華隊於6局上再度發動攻勢，古夢杰雖然擊出滾地球，但對方發生守備失誤，讓壘上跑者回來得分，接著謝承濬再補上一支適時安打，攻下第9分，將領先擴大至9比3。

多明尼加最後反攻機會在6局下，黃宇謙續投雖遇長打攻勢失1分，但仍穩住局面成功守成，最終中華隊9比4拿下勝利。

關鍵字： 中華隊多明尼加

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