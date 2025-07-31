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Formosa 7s青少年足球錦標賽　日本大津高中6比0壓倒北門高中

▲2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽進入第二天賽程、日本大津高中6比0壓制北門高中。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽進入第二天賽程。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽於10月30日在高雄楠梓足球場正式揭幕。進入第二天賽程，U16組的焦點戰在高雄世運主場館熱烈展開，由日本全國冠軍「大津高中」對決台灣高中足球勁旅「國立北門高級中學」。最終，大津高中以6比0大勝北門高中，展現壓倒性實力。

這場比賽是大津高中抵台後的第二場賽事，球員表現明顯更加適應南台灣的天候與場地條件。無論是跑動強度還是壓迫節奏，整體表現比首戰更具侵略性與流暢度。相較之下，北門高中在面對日本冠軍隊的高強度逼搶與精準傳導時，頻頻出現控球失誤及傳球偏差，難以組織有效攻勢。

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大津高中展現出卓越的團隊合作與戰術執行力，從前場壓迫到空間利用，再到人員換位的節奏，均完全壓制北門高中。全場比賽中，北門幾乎沒有獲得任何有效射門機會，彰顯兩隊在技術與實力上的差距。

Formosa 7s青年七人制足球賽事，是亞洲地區具指標性的國際競賽。本次活動邀集來自台灣及國外的多支菁英隊伍參賽，賽事將持續至本週末。主辦方柏文健康事業致力於提供台灣與亞洲青少年球員寶貴的國際實戰經驗，並推動足球文化交流與青訓發展，期望為亞洲足球注入更多活力。

▲2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽進入第二天賽程、日本大津高中6比0壓制北門高中。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲日本大津高中6比0壓制北門高中。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

關鍵字： Formosa 7s青少年足球錦標賽

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