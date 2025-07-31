「交易大熱門」蘇亞雷斯回鍋水手！　響尾蛇換潛力股補未來

▲蘇亞雷斯回鍋西雅圖水手。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《MLB.com》報導，西雅圖水手從亞利桑那響尾蛇交易取得重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），他在本季敲出36轟、並有87分打點。

消息來源指出，水手將得到蘇亞雷斯；而響尾蛇則獲得水手農場第9號新秀洛克利爾（Tyler Locklear），以及2名投手潛力股。雙方目前尚未正式對外確認交易細節。

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Mariners reportedly acquire INF Eugenio Suárez from D-backs, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/JqvwRr9FFj — MLB (@MLB) July 31, 2025

現年34歲的蘇亞雷斯曾於2022至2023年效力水手，去年11月被交易至響尾蛇。本季他不僅入選明星賽，更創下生涯第6個30轟球季，還在4月對戰勇士時單場敲出4支全壘打，成為史上第19位達成4響炮的選手，並4度獲選國聯單周最佳球員。

雖然蘇亞雷斯本季在三壘防守數據下滑（OAA為-6），但他在2023年仍有+11的佳績、2024年初也維持+3，顯示整體守備仍有回溫空間。