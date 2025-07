大谷翔平疑太熱抽筋！　羅伯斯「非常擔心」上投手丘關心

▲羅伯斯親上投手丘了解大谷翔平身體狀況。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇二刀流大谷翔平今(31)日因右臀部痙攣提前退場,現場一度緊張,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)坦言當下「非常擔心」,直到親自上投手丘聽聞是肌肉痙攣後才稍感放心。

大谷本場先發僅投3局,耗費51球,被敲5安打、失2分,出現2次暴投與2次保送。儘管首局就失1分,但大谷迅速調整,第2、3局皆無失分,還飆出此役最快的101英里(約162公里)火球。

不過在第4局開局,大谷狀況急轉直下,最終在無人出局、一三壘有人的局面下緊急退場,道奇賽後說明為「右臀部痙攣」,並表示氣溫高達34度為可能因素。

Shohei Ohtani has left his start in the middle of an at-bat after throwing six consecutive balls, two of which were yanked fastballs that were wild pitches. pic.twitter.com/2sR6Tt3W0Y