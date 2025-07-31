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大谷翔平疑太熱抽筋！　羅伯斯「非常擔心」上投手丘關心

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯親上投手丘了解大谷翔平身體狀況。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇二刀流大谷翔平今（31）日因右臀部痙攣提前退場，現場一度緊張，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言當下「非常擔心」，直到親自上投手丘聽聞是肌肉痙攣後才稍感放心。

大谷本場先發僅投3局，耗費51球，被敲5安打、失2分，出現2次暴投與2次保送。儘管首局就失1分，但大谷迅速調整，第2、3局皆無失分，還飆出此役最快的101英里（約162公里）火球。

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不過在第4局開局，大谷狀況急轉直下，最終在無人出局、一三壘有人的局面下緊急退場，道奇賽後說明為「右臀部痙攣」，並表示氣溫高達34度為可能因素。

羅伯斯回憶當時情況，「我真的很擔心，不知道發生了什麼，我上投手丘時，他說是股關節的問題，後來聽說是痙攣，我才稍微安心，又說是因為濕氣引起的，就又更放心一點了。」

儘管退場，大谷仍持續以指定打擊身分出賽，最終5打數無安打。對此，羅伯斯說，「我直接問他『還能打嗎？』他明確說『可以』，所以就讓他繼續打。」

道奇終場以2比5不敵辛辛那提紅人，大谷自復出後首度登板第4局，卻遭遇突發身體狀況，球團預計讓其利用休兵日調整體能後，再視情況安排下一次登板。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

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