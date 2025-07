老虎新援帕達克飆6局好投　親揭轉隊心聲：「我想成為那一份子」

▲帕達克(Chris Paddack)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎在交易截止日前補強投手戰力,從明尼蘇達雙城網羅右投帕達克(Chris Paddack)。這位剛轉戰底特律的新虎將,在球隊橫掃響尾蛇的系列賽中完成首場先發,繳出6局僅失1分、被敲出3安打、送出5次三振的精采內容,不僅展現即戰力,也透過訪談流露出對這支年輕球隊的期待與熱情。

Chris Paddack picks up a W in his @Tigers debut as Detroit pushes its win streak to 4! pic.twitter.com/EWAqb2DSNJ

帕達克透露,他是在雙城隊主場Target Field做賽間例行練習時接獲交易通知,「我當時準備下場熱身,經紀人打電話來說可能要交易了,接著我就被叫進總教練辦公室,被告知我被交易到同區的老虎隊。」

對於突如其來的轉變,帕達克展現敬業態度:「我還打電話給底特律的總管問:我現在能在場上練投嗎?因為我現在是你們的人了,」帕達克說,「他們說沒問題,我練完投、跟隊友告別、3小時內打包家當,準備把釣魚船和卡車運走,然後就趕到底特律報到。」

Welcome to Detroit, Chris Paddack



6.0 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 5 K

69 Strike%

26 CSW%



Increased the curve usage and faded the slider. Encouraging sign for the newest member of the Tigers.

pic.twitter.com/yeFev3EwO6