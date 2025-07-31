老虎新援帕達克飆6局好投　親揭轉隊心聲：「我想成為那一份子」

▲帕達克（Chris Paddack）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎在交易截止日前補強投手戰力，從明尼蘇達雙城網羅右投帕達克（Chris Paddack）。這位剛轉戰底特律的新虎將，在球隊橫掃響尾蛇的系列賽中完成首場先發，繳出6局僅失1分、被敲出3安打、送出5次三振的精采內容，不僅展現即戰力，也透過訪談流露出對這支年輕球隊的期待與熱情。

Chris Paddack picks up a W in his @Tigers debut as Detroit pushes its win streak to 4! pic.twitter.com/EWAqb2DSNJ [廣告]請繼續往下閱讀... July 30, 2025

帕達克透露，他是在雙城隊主場Target Field做賽間例行練習時接獲交易通知，「我當時準備下場熱身，經紀人打電話來說可能要交易了，接著我就被叫進總教練辦公室，被告知我被交易到同區的老虎隊。」

對於突如其來的轉變，帕達克展現敬業態度：「我還打電話給底特律的總管問：我現在能在場上練投嗎？因為我現在是你們的人了，」帕達克說，「他們說沒問題，我練完投、跟隊友告別、3小時內打包家當，準備把釣魚船和卡車運走，然後就趕到底特律報到。」

Welcome to Detroit, Chris Paddack



6.0 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 5 K

69 Strike%

26 CSW%



Increased the curve usage and faded the slider. Encouraging sign for the newest member of the Tigers.

pic.twitter.com/yeFev3EwO6 — DataBase Hit (@DatabaseHit) July 30, 2025

帕達克接著坦言，早就被老虎隊去年的氣勢吸引，對這支重建中的年輕隊伍產生好奇與嚮往：「我想這一切從去年就開始了，當時我還在雙城，你們把我們的位置搶走，你們在交易截止日前做了幾筆交易，找來年輕又飢渴的球員，大家都用盡一切方式幫助球隊，然後開始贏球，一切發生得太快了。」

「我記得我看你們的季後賽比賽時心想：天啊，那個能量，那個休息室的氣氛，看起來真有趣、令人振奮，我想成為那一份子，現在能在交易截止日前加入，為球隊貢獻，我真的很興奮。」

Paddack on my wrist pic.twitter.com/qLpaQWbO7J — Detroit Tigers (@tigers) July 30, 2025

在老虎隊首場先發，帕達克完美接軌隊形，展現與捕手羅傑斯（Jake Rogers）之間的絕佳默契，兩人僅在前一晚於休息室簡單對談，就迅速建立溝通橋樑。

「我們很快就搭上節奏，」羅傑斯說，「雖然有幾次暗號他搖頭拒絕，我也告訴他要自在些，我就是這樣了解投手的，他們想投什麼、在什麼時機投。」

帕達克則提及：「今天早上開會時我就說，我最大的原則就是主動進攻、毫無畏懼，我喜歡攻擊好球帶，這是我的優勢之一，當你面對積極出棒的球隊，主導比賽節奏，就能有效省下牛棚戰力，控制比賽走向。」

此役帕達克僅被敲出3支安打，包含卡洛爾（Corbin Carroll）的一支二壘打與佩多莫（Geraldo Perdomo）的2支安打，僅於第4局掉1分；雖然全場只製造8次揮空，但其中4次轉化為三振，20名打者中有15人第一球進好球帶，展現穩定壓制力。

即便第5局曾被響尾蛇打者纏鬥，單局耗費24球，但帕達克仍在後續壓制最後8名打者，幫助球隊7比2奠定勝局，完成對響尾蛇的系列賽橫掃。