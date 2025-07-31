運動雲

>

達比修有達成日美通算204勝　創日投歷史新高

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士日籍強投達比修有在台灣時間31日先發對陣紐約大都會的比賽中，繳出7局無失分、7K、無四壞球、僅被擊出2支安打的優秀表現，不僅拿下本季首勝，更以通算204勝正式超越黑田博樹，成為日美通算勝場數最多的日本投手，寫下歷史新頁。

面對國聯強權大都會，達比修從開局起即以節奏緊湊、多樣球路主導戰局，他靈活運用95英哩（約153公里）直球、慢速曲球（最大速差達39公里）、指叉球與滑球等變化球，有效擾亂打者節奏。

除了首局被敲出1支安打外，達比修有從首局1出局後，一路解決13名打者，直到5局才再度被擊出安打。

全場達比修僅用76球完成7局無失分，賽後防禦率降至6.46，表現效率驚人，比賽中後段球隊持續保有4分領先優勢，後援投手群也未讓局勢動搖，終場教士5比0完封勝出。

賽後達比修受訪時談到突破紀錄的心情，雖語氣平實卻透露出對棒球與支持者的深刻情感：「其實到這裡都還沒有勝投，所以今天贏球真的鬆了一口氣。」

「雖然大家會關注數字，但我並不認為自己已經是像黑田先生、野茂先生那樣的投手，我還沒達到他們的層次，不過能在數字上接近他們，的確讓我很開心。」

談及目標，達比修接著表示：「希望能像今天這樣，用更少的球數投更多局數，這才是理想的投手表現。」

達比修也不忘表達對家人與身邊支持者的感謝之情，他身穿已故義兄、前綜合格鬥家山本KID德郁的T恤接受採訪，談及內心最想感謝的人時，他深情表示：「我人生的根源是我的父母，因為他們讓我誕生並扶養我長大，妻子也一直在支持我，家人、朋友，還有許多支持我的人，其實真的多到無法一一列舉，這代表我一路走來受到太多人的幫助。」

本季初，達比修因右肘發炎進入傷兵名單，7月7日才於對響尾蛇一戰復出；儘管復出後連續4場未能奪勝，甚至在7月24日對紅雀的比賽中表現低迷（4局失8分），但本場他調整投球機制，「稍微將手臂放低」，找回控制力與球質，終於迎來勝利。

此外他最後也透露，登板前曾接受球團顧問野茂英雄的建議，並以此為信心來源：「野茂先生都這麼說了，我就想『那我可以上場了』，真的感覺有幫助。」

關鍵字： MLB達比修有聖地牙哥教士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

【全員避難】搭日本電車遇海嘯警報 全體下車上山避難超守序

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2大谷翔平先發提前退場！

3即／山本由伸豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門

4快訊／兄弟、台鋼板凳清空

5假日哥哈勒戴：楊瀚森表現像超級巨星

最新新聞

1帕達克6局好投　老虎7比2退響尾蛇

2庫明加再拒勇士2年約　灣區強硬不放人

3大谷翔平先發提前退場！

4達比修有達成日美通算204勝

5拜仁慕尼黑簽下哥倫比亞國腳迪亞斯

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366