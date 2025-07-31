達比修有達成日美通算204勝　創日投歷史新高

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士日籍強投達比修有在台灣時間31日先發對陣紐約大都會的比賽中，繳出7局無失分、7K、無四壞球、僅被擊出2支安打的優秀表現，不僅拿下本季首勝，更以通算204勝正式超越黑田博樹，成為日美通算勝場數最多的日本投手，寫下歷史新頁。

面對國聯強權大都會，達比修從開局起即以節奏緊湊、多樣球路主導戰局，他靈活運用95英哩（約153公里）直球、慢速曲球（最大速差達39公里）、指叉球與滑球等變化球，有效擾亂打者節奏。

除了首局被敲出1支安打外，達比修有從首局1出局後，一路解決13名打者，直到5局才再度被擊出安打。

Yu Darvish, Nasty 89mph Splitter. pic.twitter.com/8xNQ0brmHJ — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 30, 2025

全場達比修僅用76球完成7局無失分，賽後防禦率降至6.46，表現效率驚人，比賽中後段球隊持續保有4分領先優勢，後援投手群也未讓局勢動搖，終場教士5比0完封勝出。

賽後達比修受訪時談到突破紀錄的心情，雖語氣平實卻透露出對棒球與支持者的深刻情感：「其實到這裡都還沒有勝投，所以今天贏球真的鬆了一口氣。」

「雖然大家會關注數字，但我並不認為自己已經是像黑田先生、野茂先生那樣的投手，我還沒達到他們的層次，不過能在數字上接近他們，的確讓我很開心。」

談及目標，達比修接著表示：「希望能像今天這樣，用更少的球數投更多局數，這才是理想的投手表現。」

Yu Darvish, Beautiful Slow Curveballs. pic.twitter.com/8oCr6K3fPX — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 30, 2025

達比修也不忘表達對家人與身邊支持者的感謝之情，他身穿已故義兄、前綜合格鬥家山本KID德郁的T恤接受採訪，談及內心最想感謝的人時，他深情表示：「我人生的根源是我的父母，因為他們讓我誕生並扶養我長大，妻子也一直在支持我，家人、朋友，還有許多支持我的人，其實真的多到無法一一列舉，這代表我一路走來受到太多人的幫助。」

Yu Darvish vs. Mets:



7 IP

0 ER

7 K

2 H

0 BB

14 Whiffs pic.twitter.com/p1iHOr6s9W — Underdog MLB (@UnderdogMLB) July 30, 2025

本季初，達比修因右肘發炎進入傷兵名單，7月7日才於對響尾蛇一戰復出；儘管復出後連續4場未能奪勝，甚至在7月24日對紅雀的比賽中表現低迷（4局失8分），但本場他調整投球機制，「稍微將手臂放低」，找回控制力與球質，終於迎來勝利。

此外他最後也透露，登板前曾接受球團顧問野茂英雄的建議，並以此為信心來源：「野茂先生都這麼說了，我就想『那我可以上場了』，真的感覺有幫助。」