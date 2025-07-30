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廖任磊7月只登板1場仍隨時待命　牛棚電話壞了意外當傳令兵

▲富邦悍將投手廖任磊。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將投手廖任磊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將後援投手廖任磊7月僅登板一場，不過他認為這是好事，代表先發投手都能吃下局數。上一戰，他甚至意外成為牛棚傳令兵，用各種角色幫助球隊。

廖任磊上一次在一軍登板已是7月5日，當時對樂天桃猿投1局無失分。自從從味全轉戰悍將以來，僅在一軍出賽17場。

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談到最近一個月僅出賽1場，他表示：「自己必須找到調整的方法，這對球隊來說是好事。因為我負責的是中段的中繼，該投的時候就上場。也有跟貓仔（許銘傑）、（郭）勇志教練溝通，隨時準備好。上半季大家很辛苦，現在先發投手表現好，有喘息空間也不錯。」

廖任磊補充：「到某個局數會有默契，可能到某個時機就知道該準備了。兩位教練也會提醒我們沒上場時該做的事，自己也都會做到。」

相較於上半季需為各種比賽情況備戰，下半季則是另一套準備方式，「除了張奕固定9局，吳世豪、李吳永勤分擔第7或第8局，我則是準備COVER，看比賽狀況而定。不管有沒有登板，在休息室也會幫忙，贏球最重要。」

雖然仍渴望登板，廖任磊心態上也已做好調整，「到球場換上球衣就要積極準備，有機會就要上場。平時訓練若有不足就再補足，想要上場的心情與態度都要準備好。」

陳仕朋29日轉任後援首次登板，廖任磊還自曝一段小插曲：「當時我有在牛棚，因為電話有個按鈕沒按好，我跟保羅就當起傳令兵，跑了好幾趟。後來那個按鈕有修好了。」

關鍵字： 棒球富邦悍將廖任磊牛棚先發投手

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