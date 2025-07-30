前兩棒打出新氣象！悍將雙林箭頭輪流上陣　鋒總揭排序巧思

▲中職林澤彬。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將近期由「雙林」林岳谷、林澤彬擔綱前兩棒，收到不錯成效。有趣的是，林澤彬擔任首棒時打擊率較高，而林岳谷則在第二棒表現更佳，然而悍將並未完全依據打擊率固定棒次，總教練陳金鋒也揭露了其他考量。

整體來看，林岳谷擔任第一棒時打擊率為0.120，第二棒為0.345；林澤彬第一棒打擊率0.323，第二棒則僅0.083。若單看7月，林澤彬排第一棒打擊率為0.267（上壘率0.313），林岳谷第一棒打擊率0.208（上壘率0.240）；林岳谷排第二棒時則為0.360（上壘率0.360），林澤彬則在第二棒僅有4打數1安打（上壘率0.250）。

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談到雙林的打線配置，陳金鋒表示：「他們是目前隊中上壘率與擊球率都不錯的打者，又是一左一右。阿谷對左投較合適，遇右投則由阿彬擔任首棒。兩人表現穩定，因此會視情況互換。」

對於兩人分別擔任第一、二棒時表現有所差異，鋒總坦言：「有時候會考慮阿谷速度較快，上壘後阿彬可以執行短打，為中心棒次製造機會。比賽過程中常會有臨場調整，進攻模式不會一成不變。」

林岳谷表示：「對我來說第一、二棒差別不大。第一棒要想辦法上壘並製造盜壘壓力，第二棒則負責戰術推進。像昨天面對左投讓阿彬打第一棒，今天對右投換我來，我們是不錯的雙箭頭組合，讓教練團調度更靈活。」

林澤彬則提到：「今年前兩棒打多了有累積經驗，差別最大是在第一局，擔任第一棒時沒辦法參考前面打者的內容；但當第二棒就能觀察首棒的打擊情況，幫助自己做好準備。」他也坦言，林岳谷速度確實更快，具備第一棒的潛力。

順道一提，林澤彬今年表現不錯，被球迷以遊戲王卡的「巨神彬」為哏，他坦言，其實沒有看過遊戲王，是聽到球迷和隊友在喊才知道。

▲林岳谷。（圖／富邦悍將提供）