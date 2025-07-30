運動雲

>

前兩棒打出新氣象！悍將雙林箭頭輪流上陣　鋒總揭排序巧思

▲▼中職林澤彬。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林澤彬。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將近期由「雙林」林岳谷、林澤彬擔綱前兩棒，收到不錯成效。有趣的是，林澤彬擔任首棒時打擊率較高，而林岳谷則在第二棒表現更佳，然而悍將並未完全依據打擊率固定棒次，總教練陳金鋒也揭露了其他考量。

整體來看，林岳谷擔任第一棒時打擊率為0.120，第二棒為0.345；林澤彬第一棒打擊率0.323，第二棒則僅0.083。若單看7月，林澤彬排第一棒打擊率為0.267（上壘率0.313），林岳谷第一棒打擊率0.208（上壘率0.240）；林岳谷排第二棒時則為0.360（上壘率0.360），林澤彬則在第二棒僅有4打數1安打（上壘率0.250）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到雙林的打線配置，陳金鋒表示：「他們是目前隊中上壘率與擊球率都不錯的打者，又是一左一右。阿谷對左投較合適，遇右投則由阿彬擔任首棒。兩人表現穩定，因此會視情況互換。」

對於兩人分別擔任第一、二棒時表現有所差異，鋒總坦言：「有時候會考慮阿谷速度較快，上壘後阿彬可以執行短打，為中心棒次製造機會。比賽過程中常會有臨場調整，進攻模式不會一成不變。」

林岳谷表示：「對我來說第一、二棒差別不大。第一棒要想辦法上壘並製造盜壘壓力，第二棒則負責戰術推進。像昨天面對左投讓阿彬打第一棒，今天對右投換我來，我們是不錯的雙箭頭組合，讓教練團調度更靈活。」

林澤彬則提到：「今年前兩棒打多了有累積經驗，差別最大是在第一局，擔任第一棒時沒辦法參考前面打者的內容；但當第二棒就能觀察首棒的打擊情況，幫助自己做好準備。」他也坦言，林岳谷速度確實更快，具備第一棒的潛力。

順道一提，林澤彬今年表現不錯，被球迷以遊戲王卡的「巨神彬」為哏，他坦言，其實沒有看過遊戲王，是聽到球迷和隊友在喊才知道。

▲林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

▲林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職富邦悍將林澤彬林岳谷打線

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

大谷翔平完全看不清球　羅伯斯嚴肅點評：只想揮棒

大谷翔平完全看不清球　羅伯斯嚴肅點評：只想揮棒

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

快訊／重磅！夢想家簽NBA出賽超過400場猛將　恩尼斯正式加盟

快訊／重磅！夢想家簽NBA出賽超過400場猛將　恩尼斯正式加盟

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2林家正遭運動家釋出　下一站備受關注

3旅美鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？

4U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

5日本15比0扣倒澳洲締造4連勝

最新新聞

1國台辦批賀電違反奧會模式　體育署強硬回應

2李東洺7.2局好投　古久保：斯巴拉西

3牛棚電話壞了廖任磊意外當傳令兵

4Formosa 7s足球錦標賽　高雄盛大開幕

5雙林箭頭輪流衝！悍將打出新氣象

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【戀愛啦♥】貓耳李多慧超動感跳《青春修煉手冊》！

3面中華隊會旗飄揚！世大運羽球單日狂掃2金2銀1銅

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366