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張奕「燈光秀」收後援勝　自嘲「勝投怪盜」技能由戴培峰發動

▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將29日靠張育成再見全壘打奪勝，終結者張奕拿下本季第4勝，其中有3勝是後援時拿到，因此球迷戲稱他的勝投球帽註解是「勝投我盜走」。對此，張奕也笑言這個「哏」帶給球迷很多有趣的討論，還自曝「怪盜技能」其實需要啟動器，而那個關鍵人物就是捕手戴培峰。

張奕表示：「球迷的討論，不管好壞我們都接受，有時候哏真的很好笑。」除了在12強賽中常蒐集勝投之外，7月12日也因為自己失分導致黃保羅勝投飛掉，最終靠隊友逆轉勝出。他笑說：「可能從這次開始，提到『轉運手』，我也有這個稱號了。」

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對於「勝投怪盜」的說法，張奕澄清：「昨天怎麼看都不是盜，只是把工作做好。如果9局下沒有得分，勝投就是別人的。可能平常都有撿垃圾，老天爺會幫忙。」

他提到球迷還會設計以他為主角的「遊戲王卡」，上面甚至標註「被動技能」等細節。話鋒一轉，張奕突然說：「我要澄清一件事。」他回憶：「投完9局上，我坐在場邊，戴培峰突然說『我先跟你握個手，恭喜你拿到勝投』，我回他『都還沒開始就說勝投？』結果育成真的開轟，戴培峰馬上說：『你看吧！你看吧！』」張奕笑說，這個技能真的需要他來發動。他還提到，先前對味全龍時也曾出現一樣情況，戴培峰先握手後，因為再見暴投而球隊贏球。

比賽結束後，張奕被鏡頭捕捉到自己在本壘自潑冷水，他笑說：「我知道站在那個位置一定會被潑，所以就先自己潑自己，反正都會濕！當然一開始還是先潑育成，再潑自己，到處找人潑水，球隊氣氛真的越來越好。」

張奕前役登板前，球迷啟動手機燈光秀，張奕也注意到了。他說，「因為視角很低有看到，當然開心，很像歌手開演唱會一樣，是要感謝應援團長阿崔，他們的靈感才有這種燈光秀。

關鍵字： 棒球富邦悍將張奕勝投怪盜結局大公開

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