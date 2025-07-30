馬查多炸裂！單局海灌5分　松井裕樹「乾淨關門」教士4連勝

▲松井裕樹3上3下乾淨關門。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹今（30）日對戰大都會，於9局上登板，以3上3下穩定守成，幫助球隊以7比1獲勝，拿下近期4連勝。

松井在9局無人出局、一壘有跑者的情況下接手登板，面對後續登場的3名打者全數解決。他先讓莫里西歐（Ronny Mauricio）擊出二壘滾地球，再三振貝堤（Brett Baty），最後讓托倫斯（Luis Torrens）打成游擊滾地球，乾淨結束比賽。

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FINAL: New York Mets 1, San Diego Padres 7.



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教士本場靠著梅瑞爾（Jackson Merrill）在首局與第6局貢獻2支適時安打取得領先，第7局馬查多（Manny Machado）再轟出本季第20號全壘打，帶有3分打點，單局攻下5分奠定勝基。

Manny Machado's 20th HR of the season is a NO-DOUBTER! pic.twitter.com/cBWgM8l3Ke — MLB (@MLB) July 30, 2025

雖然松井近來狀況略有起伏，7月一度出現多場失分，但此役為他連續第2場無失分，本季目前出賽42場，防禦率降至4.76，逐步找回節奏。