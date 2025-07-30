運動雲

>

馬查多炸裂！單局海灌5分　松井裕樹「乾淨關門」教士4連勝

▲▼教士松井裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

▲松井裕樹3上3下乾淨關門。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹今（30）日對戰大都會，於9局上登板，以3上3下穩定守成，幫助球隊以7比1獲勝，拿下近期4連勝。

松井在9局無人出局、一壘有跑者的情況下接手登板，面對後續登場的3名打者全數解決。他先讓莫里西歐（Ronny Mauricio）擊出二壘滾地球，再三振貝堤（Brett Baty），最後讓托倫斯（Luis Torrens）打成游擊滾地球，乾淨結束比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教士本場靠著梅瑞爾（Jackson Merrill）在首局與第6局貢獻2支適時安打取得領先，第7局馬查多（Manny Machado）再轟出本季第20號全壘打，帶有3分打點，單局攻下5分奠定勝基。

雖然松井近來狀況略有起伏，7月一度出現多場失分，但此役為他連續第2場無失分，本季目前出賽42場，防禦率降至4.76，逐步找回節奏。

關鍵字： MLB聖地牙哥教士松井裕樹馬查多

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

大谷翔平5億夏威夷豪宅建案爆進度危機　14區僅賣6區、工地仍如荒野

大谷翔平5億夏威夷豪宅建案爆進度危機　14區僅賣6區、工地仍如荒野

快訊／重磅！夢想家簽NBA出賽超過400場猛將　恩尼斯正式加盟

快訊／重磅！夢想家簽NBA出賽超過400場猛將　恩尼斯正式加盟

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2林家正遭運動家釋出　下一站備受關注

3旅美鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？

4日本15比0扣倒澳洲締造4連勝

5U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

最新新聞

1菊池遺憾沒能完成第6局：牛棚很累

2道奇內野老將蒙西展開3A復健賽

3馬查多炸裂、松井關門　教士4連勝

4U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

5道奇葛拉斯諾自責2顆「甜球」挨轟

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【戀愛啦♥】貓耳李多慧超動感跳《青春修煉手冊》！

3面中華隊會旗飄揚！世大運羽球單日狂掃2金2銀1銅

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366