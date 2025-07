馬查多炸裂！單局海灌5分　松井裕樹「乾淨關門」教士4連勝

▲松井裕樹3上3下乾淨關門。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹今(30)日對戰大都會,於9局上登板,以3上3下穩定守成,幫助球隊以7比1獲勝,拿下近期4連勝。

松井在9局無人出局、一壘有跑者的情況下接手登板,面對後續登場的3名打者全數解決。他先讓莫里西歐(Ronny Mauricio)擊出二壘滾地球,再三振貝堤(Brett Baty),最後讓托倫斯(Luis Torrens)打成游擊滾地球,乾淨結束比賽。

FINAL: New York Mets 1, San Diego Padres 7.



▪️ Yuki Matsui gets the final out #ForTheFaithful pic.twitter.com/5BwCRVD7Ti