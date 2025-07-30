很遺憾沒能完成第6局！　天使菊池雄星：最近牛棚很累

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使日籍左投菊池雄星今（30）日迎戰德州遊騎兵，主投5又1/3局、失4分，未能拿下勝投，但球隊靠著後段強勢反攻，以8比5逆轉奪勝，收下3連勝。儘管未能順利投完6局，菊池仍表示，「這是一場很好的勝利。」

本場比賽，菊池在前3局壓制得當，但第4局遭東岡凱爾（Kyle Higashioka）轟出左外野陽春砲。

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Kyle Higashioka - Texas Rangers (5)

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第5局菊池再遭遇亂流，連續讓打者上壘後，雖三振賽米恩（Marcus Semien），卻被賈西亞（Adolis García）敲出強襲安打失分，所幸他後續及時牽制抓到壘上跑者，再三振榮格（Josh Jung）成功止血，情緒振奮地拍了拍手套離場。

6局續投的菊池，在處理對手犧牲短打時不慎滑倒，經防護員檢查後無礙繼續比賽，但隨後再被敲安，形成一、二壘有跑者，教練團決定讓他提前退場，最終留下5又1/3局，被敲4安、失4分，未計勝敗。

▲菊池雄星遺憾未能投完6局。（圖／達志影像／美聯社）

賽後菊池表示，自己雖陷入多次危機，但整體還算穩定，「滿多險境，但守備幫了我不少，很高興最後是好的結果。」

他坦言最遺憾的是沒能完成第6局，「真的很想解決掉3個人，投完6局，最近牛棚很累，想幫大家多扛一點，最重要的還是球隊贏球。」