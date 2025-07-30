能高棒球節青少棒、少棒落幕！奪冠隊伍出爐　社會組接續開打

▲▼日本盛岡隊（右）對上北市長安國中（左），展現堅強實力，以7比0完封對手，拿下本屆青少棒組冠軍殊榮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025第九屆花蓮太平洋能高棒球節暨全國四級棒球錦標賽，青少棒與少棒組賽事29日圓滿落幕。首次來台參賽的日本岩手盛岡代表隊表現亮眼，勇奪青少棒冠軍；而少棒組方面，由台東縣卑南國小氣勢如虹奪下冠軍獎盃。接續登場的社會組賽事將於8月2日在花蓮國福棒壘球場熱血開打，計有12支勁旅參賽，令人期待。



本屆少棒組賽事今日在國福C球場激烈開打，四強賽由台東縣卑南國小、台中市萬豐國小、桃園市楊心國小及台東縣豐田國小角逐晉級資格。最終由卑南與豐田爭冠，卑南國小火力全開，以懸殊的22比6痛擊對手，精彩封王。





青少棒組比賽則在花蓮縣立棒球場進行，因昨天下午降雨影響，原訂賽事延至今晨八點續戰，由花蓮光復國中對決日本岩手盛岡隊。盛岡隊以7比6險勝晉級，隨即於上午十點與南投縣三光國中展開四強賽，再以9比2取得決賽門票。中午十二點，盛岡隊對上台北市長安國中，展現堅強實力，以7比0完封對手，拿下本屆青少棒組冠軍殊榮。

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▲北市長安國中拿下青少棒組亞軍。



賽事成績一覽：

少棒組冠軍：台東縣卑南國小。亞軍：台東縣豐田國小。季軍：台中市萬豐國小、桃園市楊心國小（並列）。打擊獎：高賈宇諺（台東縣豐田國小）、打點獎：潘磊（台東縣卑南國小）、最有價值球員（MVP）：簡子翔（台東縣卑南國小）、最佳教練獎：陳胤澔（台東縣卑南國小）

青少棒組：

冠軍岩手盛岡。亞軍：台北市長安國中。季軍：南投縣三光國中。打擊獎：藤澤愛斗（岩手盛岡）、打點獎：狢澤明輝（岩手盛岡）、最有價值球員：高下讚士郎（MVP）：（岩手盛岡）、最佳教練獎：川村達彥（岩手盛岡）。



本屆棒球節以「棒球夢在花蓮綻放，能高精神代代相傳」為主軸，不僅為青少年提供切磋交流舞台，也見證國際友誼的萌芽與深化，寫下能高棒球節新頁。

接下來即將展開的社會組賽事，將再掀熱血高潮，歡迎球迷朋友踴躍進場為選手加油。

