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45歲希爾遭DFA　前日職廣島洋投海奇重返大聯盟

▲▼希爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲45歲的希爾遭指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

堪薩斯市皇家今（30）日宣布，45歲老將投手希爾（Rich Hill）遭指定讓渡（DFA），等同於被移出40人名單、面臨戰力外。接替他升上大聯盟的是曾效力日本職棒廣島東洋鯉魚的投手海奇（Thomas Hatch）。

希爾自2005年在小熊完成大聯盟初登板以來，歷經紅襪、道奇等13支球隊，職涯長達20年，累積90勝76敗、防禦率4.02。

今年5月他與皇家簽下小聯盟合約後，他於本月24日對戰老東家小熊登板，先發5局、失3分吞敗；昨天對勇士再次登板，主投4局被敲3安打、包含阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與歐祖納（Marcell Ozuna）的2發全壘打，共失4分，苦吞本季第2敗。

接替希爾的海奇年僅30歲，去年效力日職廣島東洋鯉魚，球季結束後原與韓職的斗山熊簽約，但因健康檢查未過遭解除合約，轉而與皇家簽下小聯盟合約，如今獲得升上大聯盟的機會。

關鍵字： MLB堪薩斯市皇家希爾海奇

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