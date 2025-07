45歲希爾遭DFA　前日職廣島洋投海奇重返大聯盟

▲45歲的希爾遭指定讓渡。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

堪薩斯市皇家今(30)日宣布,45歲老將投手希爾(Rich Hill)遭指定讓渡(DFA),等同於被移出40人名單、面臨戰力外。接替他升上大聯盟的是曾效力日本職棒廣島東洋鯉魚的投手海奇(Thomas Hatch)。

希爾自2005年在小熊完成大聯盟初登板以來,歷經紅襪、道奇等13支球隊,職涯長達20年,累積90勝76敗、防禦率4.02。

今年5月他與皇家簽下小聯盟合約後,他於本月24日對戰老東家小熊登板,先發5局、失3分吞敗;昨天對勇士再次登板,主投4局被敲3安打、包含阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)與歐祖納(Marcell Ozuna)的2發全壘打,共失4分,苦吞本季第2敗。

