天王詹姆斯初學高爾夫　綠衫軍坦圖「面目猙獰」笑給建議

▲塞爾提克坦圖;湖人詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人天王詹姆斯(LeBron James)最近開始接觸高爾夫,引起不少球員關注。波士頓塞爾提克前鋒坦圖(Jayson Tatum)也加入給建議的行列,他在自己的慈善高爾夫球賽中笑稱,「我很開心他終於開始打了。」

坦圖正在聖路易斯舉辦第5屆「Jayson Tatum Foundation」高爾夫公益賽,看到詹姆斯先前發在社群上的試打影片時,忍不住露出苦笑。

“I’m happy my guy’s out there.”



Jayson Tatum reacts to LeBron James picking up golf this summer pic.twitter.com/MB41rhpHtM