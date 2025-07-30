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天王詹姆斯初學高爾夫　綠衫軍坦圖「面目猙獰」笑給建議

▲▼塞爾提克坦圖；湖人詹姆斯。（圖／／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖；湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人天王詹姆斯（LeBron James）最近開始接觸高爾夫，引起不少球員關注。波士頓塞爾提克前鋒坦圖（Jayson Tatum）也加入給建議的行列，他在自己的慈善高爾夫球賽中笑稱，「我很開心他終於開始打了。」

坦圖正在聖路易斯舉辦第5屆「Jayson Tatum Foundation」高爾夫公益賽，看到詹姆斯先前發在社群上的試打影片時，忍不住露出苦笑。

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他笑著說，「我一開始也差不多，看起來都不怎麼樣，重點是你要愛上這個運動，只要持續練習，一定會越來越好。」對於詹姆斯的揮桿動作，坦圖也給出建議，「放鬆一點啦，會慢慢抓到感覺的。」

詹姆斯約3周前在社群網站上分享自己初次打高爾夫的影片，雖然動作略顯生澀，但也大方承認自己是新手，態度輕鬆，還獲得不少高爾夫球好手的打氣與建議。

未來若技術提升，詹姆斯有望與坦圖、柯瑞（Stephen Curry）、喬丹（Michael Jordan）等NBA名將一同在高爾夫球場切磋。

關鍵字： NBA詹姆斯坦圖

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