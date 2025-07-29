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張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將打線遭樂天桃猿洋投魔神樂封鎖，前8局僅擊出2支安打，但張育成在9局下轟出戲劇性再見全壘打，助球隊以2比0奪勝。賽後他獲得MVP，照例被隊友潑冰水慶祝，受訪一開口便喊：「好冷喔！」

▲張育成再見轟。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成再見轟。（圖／富邦悍將提供）

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雖然擊出致勝全壘打成為英雄，張育成仍第一時間檢討自己。他說：「我比較在意的是（4局）無人出局、一二壘有人的打席，卻被三振。當下應該可以處理得更好，腦袋對很多球猶豫，結果沒揮到。」

回到9局下最後一打席，兩出局、一壘有人情況下，對決呂詠臻開轟。他表示：「那時候沒有想要打全壘打，只是想打出二壘安打、至少送回一壘跑者，結果是全壘打，真的沒預料到。」

張育成也談到本場對桃猿先發投手魔神樂的觀察，「他直球比變速球還要難打，雖然球速只有140出頭，但尾勁感覺像145公里以上，之後還需要好好研究他。」

談到傷後復出的打擊狀況，張育成表示：「還打得到球，每天感覺都不太一樣，盡量專注鎖定好球。每天都希望能再進步，還有很多空間可以提升。」

獲選單場MVP後接受「冷水浴」洗禮，張育成笑說：「他們都是潑冰塊水、冷水。」平時與隊友互動熱絡，他表示：「本來就是一個很鬧的人，喜歡炒熱氣氛，不喜歡太拘謹，大家打打鬧鬧更團結。」

▲張育成再見轟。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成再見轟。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將張育成再見全壘打MVP影音

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