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李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將先發投手李東洺29日首次披上悍將戰袍，在台北大巨蛋登板，繳出7.2局無失分的好投內容，展現壓制力。賽後他坦言，自己在比賽中其實有注意到「無安打」，對於未能完成第8局投球對自己感到很生氣。

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

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李東洺前6局表現完美，直到第7局兩出局後才被敲出第1支安打。8局上續投後，先被林承飛擊出安打，隨後三振梁家榮，並靠捕手戴培峰完成本場第2次盜壘阻殺。隨後面對成晉時投出觸身球保送，教練團雖喊出暫停，但他仍留在場上，接著遭林政華擊出右外野安打而外野手又發生失誤，形成二、三壘有人的局面。

退場時，李東洺略顯情緒。他坦言：「感覺可以投得更好，覺得有點生氣。那顆對成晉的觸身球，是太想投到理想位置，導致動作開掉，不小心丟到他。至於政華那球，兩好球後我知道他鎖定球路，但我想先搶好球，結果被打安打，這點比較可惜。」

對於前6局無安打的內容，他坦言其實有注意到，但沒有特別想太多，「對方幾球打得滿紮實，還好守備幫忙守住。」生涯首度能夠將投球突破到第八局，體能狀況相當不錯，「每一局的用球數都偏少，全身都很有力量；在巨蛋投球沒有不舒服，投起來很順。」

過去僅在國際賽於大巨蛋登板，這次首次在中職例行賽登板，李東洺坦言：「滿期待在巨蛋初登板，連中繼都沒有穿過富邦球衣。這次很期待，也很順利完成了先發任務。」退場回到休息室，洋投魔力藍在休息室主動拍肩鼓勵，他笑說：「他跟我說投得很好，我也跟他說很可惜沒能完成第8局。」

談到陳仕朋接替登板的情況，李東洺則說：「對他有點不好意思，兩出局還要上來收拾殘局。就算最後真的丟分，我也不會覺得怎麼樣。」

面對樂天桃猿打線，李東洺表示打者實力都很強，因此配球策略特別謹慎，和捕手戴培峰討論很多，「每場都很小心應對打者，並沒有特別注意對桃猿數據。」

總教練陳金鋒對李東洺表現高度肯定：「李東洺只能說是完美，控球、球速、位置都投得不錯，戴培峰的蹲捕也幫助很多。他開季時先發狀況不太穩，但幾場下來已經找到自己的節奏，現在敢對決打者，本身球質也不錯，打者很難有效掌握。」

關鍵字： 中職富邦悍將洋投李東洺壓制力影音

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