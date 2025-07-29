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墨隊抗議不斷氣氛緊繃！台灣小將一度受影響　教頭談逆轉關鍵

▲U12世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U12世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12世界盃棒球錦標賽預賽最後一戰，中華隊歷經一場雨中激戰，在落後5分的不利情況下完成逆轉，總教練章子健賽後肯定選手韌性與臨場應變能力，並強調，「第二局反攻後，大家的氣勢重新凝聚，這對接下來的比賽很有幫助。」

章子健也坦言，墨西哥隊實力強勁，特別是在投手與守備上的穩定表現，「尤其他們的二壘手（阿爾門塔）在五局下接連撲下兩支接近穿越的滾地球，守得非常關鍵。」

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中繼投手鍾定栩則以穩定的壓制扭轉戰局，他主投4.2局無失分，化解多次危機。他表示，「今天的好球帶比較小，教練提醒我兩好球後再投邊角球，其餘的就盡量進好球帶，因為沒什麼判壞球的空間。」

比賽過程中墨西哥方面多次對主審判決表達不滿，場上情緒緊繃，甚至有球員遭驅逐出場。中華隊一壘手吳尚澄也提到：「墨西哥情緒波動大，抗議行為滿多的，我們中間也有一點被影響，甚至有點生氣，但後來還是穩下來了。」

章子健也提到，接下來即將展開的超級循環賽，教練團這幾天已密切觀察各隊風格，並針對美國、多明尼加等火力型球隊，進行投手調度與戰術調整。

中華隊此戰首局即遭重擊，對手連番安打與暴投迅速取得2:0領先，並在第二局追加3分，取得5:0大幅優勢。中華隊則在2局下展開反攻，藉由安打串聯與保送追成5:5平手。

比賽因雨在中段一度暫停，六局下中華隊在2出局後靠對手守備失誤與連續觸身球製造滿壘，最終靠墨西哥投手賈西亞投出再見觸身球，以6:5驚險奪勝，收下關鍵一勝，挺進超級循環賽。 另外，B組方面韓國隊以4:2險勝巴拿馬，以預賽全勝之姿晉級。

關鍵字： 棒球U12世界盃中華隊章子健墨西哥队

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