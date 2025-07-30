「台灣怪力男」李灝宇發威！美媒數據分析　距離百大新秀已不遠

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒老虎隊小聯盟新秀、來自台灣的內野手李灝宇，近期多項進階數據分析中表現亮眼，根據美國棒球專業媒體《棒球美國》指出，他已穩居底特律老虎農場系統排名第六的新秀，有望在不久的將來衝擊美國職棒前150大潛力榜單，甚至邁向百大新秀的行列。

《棒球美國》7月28日最新一期「Statcast 數據亮點球員」專欄，李灝宇憑藉出色的擊球數據與進步潛力，榮登本周焦點名單，距離「百大新秀（Top 100 Prospects）」僅一步之遙。

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根據專欄作者波拉特（Eli Ben-Porat）的觀察，李灝宇的整體實力「很可能已經接近 Top 150 邊緣」，是極具潛力的準明星選手。

Statcast 數據揭示，李灝宇在擊球初速方面的成長顯著。根據觀察，他的原始力量（Raw Power）已從過去的45分，成長至目前接近60分，而從飛球的平均擊球初速來看，他的實戰長打（game power）甚至可達65分。這代表他具備未來能穩定敲出長打的能力。

不過，作者也指出，李灝宇缺乏打出高仰角擊球（lift the ball）的能力，這在某種程度上限制了他的長打上限，讓未來預測變得更加複雜。若綜合其場上的實際表現，他的力量大致可評估為原始力量60分、實戰力量50分。

李灝宇最突出的能力在於他的選球判斷，他在整體揮棒決策上表現優異，無論是好球帶內的進攻積極性還是避免追打壞球都高於平均。

作者進一步表示，這類統計數據雖然提供整體輪廓，但有時可能掩蓋部分細節與潛在弱點。因此進一步深入分析李灝宇在面對快速球時的實際表現，他的整體揮棒策略相當具紀律性，大多集中攻擊好球帶範圍。

然而，在好球帶上緣的位置，他展現出相對積極的出棒傾向。問題在於，當他追打進壘較高的球時，往往無法製造有效擊球結果。

從數據可見，李灝宇主要的攻擊傷害集中在好球帶偏內角的位置；而他在高好球帶的揮空率並未帶來相對的長打效果。整體而言，他的策略是正確的，但在面對高於好球帶的球時，仍有明顯的調整與進步空間。

守備方面，李灝宇今年於小聯盟輪替擔任二壘與三壘手，這讓他具備成為實用工具人的基礎。

專家指出，若他能在擊球仰角與打擊穩定性方面再作精進，就有機會成為聯盟平均水準，甚至更好的先發球員。

雖然尚未進入《棒球美國》的 Top 100 新秀榜單，但根據目前的整體表現與成長曲線，李灝宇距離「百大門檻」已不遠，甚至可能已站在 Top 150 的邊緣。他是老虎隊農場系統的一張王牌，更是未來台灣旅美球員中備受矚目的一員。