運動雲

>

「台灣怪力男」李灝宇發威！美媒數據分析　距離百大新秀已不遠

▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒老虎隊小聯盟新秀、來自台灣的內野手李灝宇，近期多項進階數據分析中表現亮眼，根據美國棒球專業媒體《棒球美國》指出，他已穩居底特律老虎農場系統排名第六的新秀，有望在不久的將來衝擊美國職棒前150大潛力榜單，甚至邁向百大新秀的行列。

《棒球美國》7月28日最新一期「Statcast 數據亮點球員」專欄，李灝宇憑藉出色的擊球數據與進步潛力，榮登本周焦點名單，距離「百大新秀（Top 100 Prospects）」僅一步之遙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據專欄作者波拉特（Eli Ben-Porat）的觀察，李灝宇的整體實力「很可能已經接近 Top 150 邊緣」，是極具潛力的準明星選手。

Statcast 數據揭示，李灝宇在擊球初速方面的成長顯著。根據觀察，他的原始力量（Raw Power）已從過去的45分，成長至目前接近60分，而從飛球的平均擊球初速來看，他的實戰長打（game power）甚至可達65分。這代表他具備未來能穩定敲出長打的能力。

不過，作者也指出，李灝宇缺乏打出高仰角擊球（lift the ball）的能力，這在某種程度上限制了他的長打上限，讓未來預測變得更加複雜。若綜合其場上的實際表現，他的力量大致可評估為原始力量60分、實戰力量50分。

李灝宇最突出的能力在於他的選球判斷，他在整體揮棒決策上表現優異，無論是好球帶內的進攻積極性還是避免追打壞球都高於平均。

作者進一步表示，這類統計數據雖然提供整體輪廓，但有時可能掩蓋部分細節與潛在弱點。因此進一步深入分析李灝宇在面對快速球時的實際表現，他的整體揮棒策略相當具紀律性，大多集中攻擊好球帶範圍。

然而，在好球帶上緣的位置，他展現出相對積極的出棒傾向。問題在於，當他追打進壘較高的球時，往往無法製造有效擊球結果。

從數據可見，李灝宇主要的攻擊傷害集中在好球帶偏內角的位置；而他在高好球帶的揮空率並未帶來相對的長打效果。整體而言，他的策略是正確的，但在面對高於好球帶的球時，仍有明顯的調整與進步空間。

守備方面，李灝宇今年於小聯盟輪替擔任二壘與三壘手，這讓他具備成為實用工具人的基礎。

專家指出，若他能在擊球仰角與打擊穩定性方面再作精進，就有機會成為聯盟平均水準，甚至更好的先發球員。

雖然尚未進入《棒球美國》的 Top 100 新秀榜單，但根據目前的整體表現與成長曲線，李灝宇距離「百大門檻」已不遠，甚至可能已站在 Top 150 的邊緣。他是老虎隊農場系統的一張王牌，更是未來台灣旅美球員中備受矚目的一員。

關鍵字： 李灝宇台灣美國職棒新秀棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

槍手闖曼哈頓大樓開火　紐約市長：目標本為NFL總部

槍手闖曼哈頓大樓開火　紐約市長：目標本為NFL總部

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

墨隊抗議不斷氣氛緊繃！台灣小將一度受影響　教頭談逆轉關鍵

墨隊抗議不斷氣氛緊繃！台灣小將一度受影響　教頭談逆轉關鍵

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

熱門新聞

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張肇元滿貫成隊史百轟 台鋼15:11兄弟

2U12中華隊再見觸身球逆轉墨西哥

3不滿韓籍主審判決？墨媒鬧場台灣受訪

4U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

5日本15比0扣倒澳洲締造4連勝

最新新聞

1李灝宇發威！美媒拆解打擊實力

2張肇元滿貫成隊史百轟 台鋼15:11兄弟

3疑罹CTE男子闖入曼哈頓大樓開槍

4張育成再見轟當英雄更在意4局被三振

5U12美國滿貫砲7:4擊敗多明尼加

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【戀愛啦♥】貓耳李多慧超動感跳《青春修煉手冊》！

3面中華隊會旗飄揚！世大運羽球單日狂掃2金2銀1銅

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366