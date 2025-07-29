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再見，傳奇！小熊名將「桑德柏格」癌逝　一場比賽封神

「小熊先生」桑德柏格昨不敵癌症病魔病逝。他於1984經典逆轉戰役至今仍讓人難以忘懷。（翻攝自Threads @rynesandberg23）

▲「小熊先生」桑德柏格昨不敵癌症病魔病逝。他於1984經典逆轉戰役至今仍讓人難以忘懷。（翻攝自Threads @rynesandberg23）

圖文／鏡週刊

芝加哥英雄殞落！美國職棒名人堂二壘手、芝加哥小熊傳奇球星「小熊先生」Ryne Sandberg（桑德柏格），於美國時間28日辭世，享壽65歲。他曾以驚人的全能實力寫下小熊隊史經典一頁，被譽為史上最偉大的內野手之一。

一代傳奇落幕，家人陪伴走完最後一程。芝加哥小熊隊今（29日）證實，名人堂球星桑德柏格（Ryne Sandberg）在家中安詳辭世，臨終時由家人陪伴。這位「小熊先生」不僅是球隊的代表性人物，也是無數球迷心中的英雄。

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桑德柏格在去年（2024）年初對外公開罹患轉移性攝護腺癌，儘管接受放療與化療治療成效一度傳出正向，但終究未能戰勝病魔，最終與世長辭，留給球界無限惋惜。

經典「桑德柏格之戰」封神，雕像永立瑞格利球場。1984年6月23日的「桑德柏格之戰」，是他職業生涯最傳奇的時刻。當天小熊與紅雀激戰11局，他在第9局與第10局接連轟出追平全壘打，全場貢獻7分打點，帶領球隊三度逆轉勝，以12比11氣走宿敵紅雀。

這場比賽成為芝加哥棒球史上最經典的傳奇之一，甚至促使全美重新關注小熊隊的崛起。

2024年6月23日，小熊隊特地選在這一天於瑞格利球場外為他揭幕銅像，紀念他不朽的貢獻。

「最失衡交易」造就傳奇，15年小熊生涯締造輝煌紀錄。桑德柏格在1981年初登大聯盟，起初效力費城費城人，但僅短暫出賽13場。

1982年初，他被交易至小熊隊，當時外界普遍認為他只是配角，卻沒想到這筆交易最終被譽為「MLB史上最不等值的交易之一」，小熊因此得到了一位準名人堂選手。

桑德柏格在小熊隊效力15個球季，累積282支全壘打、1,061分打點與344次盜壘，生涯打擊率高達2成85，並10度入選全明星、9度獲金手套，甚至在1990年奪得全壘打大賽冠軍。

小熊隊總裁霍耶（Jed Hoyer）在球賽轉播中直言：「他是這座城市的超級英雄。」更把他與籃球之神喬丹（Michael Jordan）及NFL傳奇跑鋒裴頓（Walter Payton）並列為芝加哥體壇的三大巨星。

MLB主席羅柏·曼佛瑞德（Rob Manfred）也發文致敬：「桑德柏格不僅是小熊的傳奇，更是整個棒球界最受愛戴的人物之一。」

桑德柏格在2005年以76.2%的得票率入選美國棒球名人堂，同年小熊隊也將他的23號球衣退休，象徵一段黃金時代的落幕。


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關鍵字： 鏡週刊小熊先生Ryne Sandberg桑德柏格

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