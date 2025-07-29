運動雲

>

釀酒人火球怪物首局就失3分　隊友耶利奇卻盛讚：我最喜歡的一場

▲▼釀酒人米蕭羅斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲米蕭羅斯基首局就遇到危機掉3分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

釀酒人「火球怪物」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今（29）日首度對上小熊登板，首局歷經災難性亂流失3分，但後續強勢反彈，幫助球隊以8比4逆轉勝，搶下國聯中區龍頭寶座。

現年23歲的米蕭羅斯基首局狂飆40球，包含1次野手選擇失誤、1次暴投、1次傳球失誤，共失3分，還被球擊中小腿、膝蓋一度不適。儘管如此，他咬牙續投3局無失分，連退最後10名打者，繳出4局、7次三振的內容，並保住不敗戰績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是我最喜歡的一場先發。」隊友耶利奇（Christian Yelich）盛讚說，「帥氣三振雖然好看，但這才是真正顯示出他韌性的比賽。」

釀酒人3局下展開反攻，靠8人次猛攻灌進4分逆轉，耶利奇第7局補上關鍵2分砲，本季第20轟擊中右外野全壘打牆彈跳入場內，點燃主場4萬人激情，佛里力克（Sal Frelick）、波恩（Andrew Vaughn）也各轟1發，成為逆轉功臣。

總教練墨菲（Pat Murphy）將米蕭羅斯基比喻為「第1回合被擊倒仍站起來的拳手」，稱他這場比賽證明自己不只是能投球，更懂得如何比賽，「他累了，但仍想投第5局，這讓我看見他真正的價值。」

此役後，釀酒人戰績63勝43敗，正式超越小熊（62勝44敗）登上分區榜首，雙方本季系列賽各拿3勝，後續還有7場交手，將成爭冠關鍵。

耶利奇賽後輕鬆表示，「他們（小熊）才是被期待贏下分區的球隊，我們只是來攪局的，沒什麼壓力，這種感覺很好。」

關鍵字： MLB密爾瓦基釀酒人米蕭羅斯基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

「他根本不是人類」！紅人教頭看大谷翔平讚嘆一代奇才

「他根本不是人類」！紅人教頭看大谷翔平讚嘆一代奇才

周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

台灣奪金中國又來了！　體育署長一句「來都來了」逼退

台灣奪金中國又來了！　體育署長一句「來都來了」逼退

哈波當面開嗆大聯盟主席：滾出休息室 不滿談及薪資上限

哈波當面開嗆大聯盟主席：滾出休息室 不滿談及薪資上限

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

熱門新聞

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

「他根本不是人類」！紅人教頭看大谷翔平讚嘆一代奇才

周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

2林書緯成台灣本土　未來可打中華男籃

3帥哥射手簡浩退役　接夢想家總教練

4大谷翔平「屁孩行為」連教頭都笑了

5紅人教頭看大谷翔平：根本不是人類

最新新聞

1釀酒人火球男單局失3分　隊友卻盛讚

2交易大熱門蘇亞雷斯「壓力不小」

3小塔提斯飛越右外野牆沒收全壘打！

4在台灣找到歸屬感　林書緯想打中華隊

5林書緯成台灣本土　未來可打中華男籃

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

3面中華隊會旗飄揚！世大運羽球單日狂掃2金2銀1銅

粉絲驚喜幫多慧提前慶生！　她見蛋糕燒太慢搞笑打哈欠

【現場嗑CP】多慧又當起八卦的吃瓜群眾 快樂圍觀陳晨威跟Julia放閃XD

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366