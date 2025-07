釀酒人火球怪物首局就失3分　隊友耶利奇卻盛讚：我最喜歡的一場

▲米蕭羅斯基首局就遇到危機掉3分。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

釀酒人「火球怪物」米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski)今(29)日首度對上小熊登板,首局歷經災難性亂流失3分,但後續強勢反彈,幫助球隊以8比4逆轉勝,搶下國聯中區龍頭寶座。

現年23歲的米蕭羅斯基首局狂飆40球,包含1次野手選擇失誤、1次暴投、1次傳球失誤,共失3分,還被球擊中小腿、膝蓋一度不適。儘管如此,他咬牙續投3局無失分,連退最後10名打者,繳出4局、7次三振的內容,並保住不敗戰績。

