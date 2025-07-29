釀酒人火球怪物首局就失3分　隊友耶利奇卻盛讚：我最喜歡的一場

▲米蕭羅斯基首局就遇到危機掉3分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

釀酒人「火球怪物」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今（29）日首度對上小熊登板，首局歷經災難性亂流失3分，但後續強勢反彈，幫助球隊以8比4逆轉勝，搶下國聯中區龍頭寶座。

現年23歲的米蕭羅斯基首局狂飆40球，包含1次野手選擇失誤、1次暴投、1次傳球失誤，共失3分，還被球擊中小腿、膝蓋一度不適。儘管如此，他咬牙續投3局無失分，連退最後10名打者，繳出4局、7次三振的內容，並保住不敗戰績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Jacob Misiorowski doing his best Jordan Love impression pic.twitter.com/6sd4RyNcwm — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) July 28, 2025

「這是我最喜歡的一場先發。」隊友耶利奇（Christian Yelich）盛讚說，「帥氣三振雖然好看，但這才是真正顯示出他韌性的比賽。」

Jacob Misiorowski's 3Ks in the 1st. pic.twitter.com/nETf0ELKBm — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 29, 2025

釀酒人3局下展開反攻，靠8人次猛攻灌進4分逆轉，耶利奇第7局補上關鍵2分砲，本季第20轟擊中右外野全壘打牆彈跳入場內，點燃主場4萬人激情，佛里力克（Sal Frelick）、波恩（Andrew Vaughn）也各轟1發，成為逆轉功臣。

Christian Yelich reaches the 20-HR mark with a two-run blast! pic.twitter.com/pOnyfhV360 — MLB (@MLB) July 29, 2025

總教練墨菲（Pat Murphy）將米蕭羅斯基比喻為「第1回合被擊倒仍站起來的拳手」，稱他這場比賽證明自己不只是能投球，更懂得如何比賽，「他累了，但仍想投第5局，這讓我看見他真正的價值。」

此役後，釀酒人戰績63勝43敗，正式超越小熊（62勝44敗）登上分區榜首，雙方本季系列賽各拿3勝，後續還有7場交手，將成爭冠關鍵。

耶利奇賽後輕鬆表示，「他們（小熊）才是被期待贏下分區的球隊，我們只是來攪局的，沒什麼壓力，這種感覺很好。」