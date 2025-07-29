喬治爆料七六人早決定探花人選　試訓當天就「鎖定艾奇康」

▲七六人早早鎖定要選進艾奇康。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人在2025年NBA選秀會上以第3順位選進貝勒大學後衛艾奇康（VJ Edgecombe），根據隊內球星喬治（Paul George）透露，球隊早在選秀前數日便已篤定人選。

喬治在個人主持的播客節目《Podcast P with Paul George》中表示，當艾奇康來七六人試訓時，管理層幾乎當場就下定決心，「我剛離開訓練館沒多久，他們就通知我艾奇康來試訓，當天下午，他們就說『我們知道要選誰了。』」

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VJ Edgecombe & Adem Bona in the gym pic.twitter.com/HU3t4PIWCI — Sixerdaily on IG (@Sixerdaily) July 24, 2025

喬治指出，當時外界雖仍將貝利（Ace Bailey）視為潛在人選，但隊內私下早已確立艾奇康為首選，「他是一個很棒的孩子，努力又有成績，影片資料完全印證他的實力，我很早就知道會是他。」

外界曾猜測七六人是否對艾奇康給出「選秀保證」，但目前並無證據顯示有此安排。考慮到前2順位由獨行俠與馬刺分別選走了弗拉格（Cooper Flagg）與狄倫（Dylan Harper），費城在第3順位幾乎毫無阻礙，最終如預期補進心中首選。