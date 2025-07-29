▲湯智鈞勇奪金牌，賽後謝志偉、鄭世忠頒發賀電，再度傳出有中國隊人員試圖干擾的情況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日德國萊茵魯爾世大運賽事進行中，日前台灣跆拳道代表隊奪牌時，竟傳出有中國人員試圖搶奪賀電，引發台灣朝野痛批。台灣好手「湯包」湯智鈞26日在男子射箭反曲弓項目金牌戰勇奪金牌後，再度傳出類似事件，而體育署長鄭世忠這次出了奇招成功反制。

「湯包」湯智鈞26日在金牌戰擊敗中國好手秦望愉，為台灣代表隊奪下本屆世大運第3金，也創下台灣20年來首面男子反曲弓個人賽金牌的歷史。然而賽後我駐德代表謝志偉頒發總統賀電給湯智鈞時，又傳出有中國人員試圖鬧場，在頒發賀電的同時，拿著手機不斷錄影監控、試圖施壓。

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《自由時報》報導，當時鄭世忠和謝志偉一同將賀電頒給湯智鈞，並一起拿著賀電合照，而中國隊人員不斷在旁試圖製造壓力，鄭世忠乾脆直球對決，直接叫住對方表示：「來都來了，大家要不要認識一下」，還要他們一起來合照。中國隊人員隨後不發一語、低調離開現場，鄭世忠靠妙語成功化解緊張氣氛。



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