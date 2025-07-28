自傳漫畫神還原「中藥有貓屎味」　彭政閔笑：媽媽看到會生氣

▲彭政閔、楊白出席熱血棒球漫畫《一百萬次的揮棒》簽書會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2025漫畫博覽會「臺灣漫畫館」舞台活動熱血登場！由「國民恰哥」彭政閔授權、漫畫家楊白操刀繪製的棒球自傳漫畫《一百萬次的揮棒》正式推出第一集，現場購書即贈送12強經典畫面「情蒐討論中」限定立牌。

提到印象最深刻的漫畫情節，彭政閔表示，「第一幕看到學校畫面，就覺得還原得很像，還有學長學弟做體能訓練的畫面，以及媽媽煮的中藥，都讓回憶一一湧現。」

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漫畫家楊白則分享，最初只被告知是一位棒球選手想將自傳改編成漫畫，「沒想到竟然是彭政閔！」他笑說，「我大學開始看棒球，一開始聽到是彭政閔，還以為開玩笑，結果是真的！」為了呈現更真實的球場畫面，他與分鏡老師針對球員打擊動作做了大量討論，力求精準還原，「真的有特別下苦工。」

彭政閔也笑談，漫畫中描述媽媽煮的中藥讓他印象深刻，「那個味道太逼真了，像貓屎一樣，我媽看到可能會很生氣！」目前媽媽還沒收到漫畫書，不過已經預定要簽名書送給親友。

這部漫畫目前出版第一集，預計會有第二集至第六集，將陸續描繪彭政閔的國際賽經歷、成長歷程與球場故事。對此，彭政閔坦言已被第一集內容打動，「漫畫呈現人生經歷，記錄下來留下痕跡，對每個人都是很好的回憶。能出版成漫畫，算是完成人生清單。」

彭政閔認為，漫畫書出版後非常適合社區的小朋友閱讀，「我們都希望能夠推廣棒球，讓這本漫畫成為傳遞熱愛的一份力量。」

▲彭政閔簽書會小物，復刻12強「點飲料」立牌。（圖／記者楊舒帆攝）