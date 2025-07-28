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迪羅臣成為中距離大師「有密技」　16歲與Kobe訓練影響深遠

▲▼迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣中距離發跡來自偶像布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

身為當今NBA最具中距離得分能力的球員之一，國王前鋒迪羅臣（DeMar DeRozan）近日在前NBA球星安東尼（Carmelo Anthony）主持的播客節目《7 PM in Brooklyn》中，分享了自己在中距離進攻上的成長歷程，並坦言這一切得追溯至與偶像布萊恩（Kobe Bryant）的練習經驗。

迪羅臣表示，自己在16、17歲時曾有幸與布萊恩一同訓練，那段時間對他影響深遠，「我像個學生一樣聆聽他的每一句話，學會如何觀察細節、如何穩定投籃，那就像拿到了一個『密技』，讓我提早學到年紀較大的人才會掌握的技巧。」

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▲▼迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩提點迪羅臣中距離技巧。（圖／達志影像／美聯社）

除了布萊恩之外，迪羅臣也積極向多位資深球員請益，他提到15歲時曾與前火箭冠軍控衛「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）交流，學習碰撞後的假動作與轉身後仰跳投，而「老貓」莫布里（Cuttino Mobley）則教會他如何運用運球與節奏變化創造出手空間。

此外，他在生涯首季效力暴龍期間，也經常向助理教練英格利許（Alex English）請教其拿手的運球跳投技巧，透過不斷提問與實踐逐步建立起屬於自己的招牌武器。

迪羅臣上季平均攻下22.2分，其中高達34.3%來自中距離出手，為聯盟最高。這樣的成就，源自於他年少時就主動向前輩請教、深入研究技巧的精神，也正是他在聯盟屹立不搖16季的關鍵。

關鍵字： NBA國王迪羅臣

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