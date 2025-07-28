雷納德與「中國約基奇」視訊！　罕見笑出聲、送金句鼓勵

▲雷納德與楊瀚森分享NBA經驗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）與拓荒者新秀楊瀚森近日透過視訊通話交流NBA經驗，過程中雷納德不僅罕見笑出聲，還送上金句鼓勵，令這位來自中國的20歲新星非常振奮。

楊瀚森今年選秀會上以第16順位被灰熊選中，隨後交易至拓荒者，並在夏季聯賽展現全能身手，獲封「中國約基奇」稱號。他在視訊中坦言仍在適應NBA的比賽節奏，「節奏真的很快，球員跑得像兔子一樣，非常快。」這番話逗笑了一向表情淡定的雷納德。

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Kawhi Leonard and Yang Hansen is the duo we never knew we needed



Kawhi says he wants to link up and get in the gym with the Blazers rookie when he comes to China this offseason ????????



(via @swishcultures_)pic.twitter.com/v6hd9d3SZ7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 27, 2025

身為2屆總冠軍賽MVP、以沉穩著稱的雷納德，也隨即給予鼓勵，「多打幾場比賽後，一切就會慢下來了。」

這場跨國交流不只談籃球，雷納德也詢問楊瀚森中國行的建議，甚至想學幾句中文垃圾話，隨後雷納德還提議要與楊瀚森一同訓練，「有空的話，我們來場投籃比賽吧，我到中國後再聯絡你。」

雷納德上季因傷僅出賽37場，但帳面成績有優異的場均21.5分、5.9籃板、3.1助攻。儘管傷勢陰影仍在，他仍展現對籃球交流的熱情，為即將展開NBA生涯的楊瀚森帶來寶貴的經驗分享。