雷納德與「中國約基奇」視訊！　罕見笑出聲、送金句鼓勵

▲雷納德與楊瀚森分享NBA經驗。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）與拓荒者新秀楊瀚森近日透過視訊通話交流NBA經驗，過程中雷納德不僅罕見笑出聲，還送上金句鼓勵，令這位來自中國的20歲新星非常振奮。
楊瀚森今年選秀會上以第16順位被灰熊選中，隨後交易至拓荒者，並在夏季聯賽展現全能身手，獲封「中國約基奇」稱號。他在視訊中坦言仍在適應NBA的比賽節奏，「節奏真的很快，球員跑得像兔子一樣，非常快。」這番話逗笑了一向表情淡定的雷納德。
Kawhi Leonard and Yang Hansen is the duo we never knew we needed— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 27, 2025
Kawhi says he wants to link up and get in the gym with the Blazers rookie when he comes to China this offseason ????????
(via @swishcultures_)pic.twitter.com/v6hd9d3SZ7
身為2屆總冠軍賽MVP、以沉穩著稱的雷納德，也隨即給予鼓勵，「多打幾場比賽後，一切就會慢下來了。」
這場跨國交流不只談籃球，雷納德也詢問楊瀚森中國行的建議，甚至想學幾句中文垃圾話，隨後雷納德還提議要與楊瀚森一同訓練，「有空的話，我們來場投籃比賽吧，我到中國後再聯絡你。」
雷納德上季因傷僅出賽37場，但帳面成績有優異的場均21.5分、5.9籃板、3.1助攻。儘管傷勢陰影仍在，他仍展現對籃球交流的熱情，為即將展開NBA生涯的楊瀚森帶來寶貴的經驗分享。
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