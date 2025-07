雷納德與「中國約基奇」視訊！　罕見笑出聲、送金句鼓勵

▲雷納德與楊瀚森分享NBA經驗。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥雷納德(Kawhi Leonard)與拓荒者新秀楊瀚森近日透過視訊通話交流NBA經驗,過程中雷納德不僅罕見笑出聲,還送上金句鼓勵,令這位來自中國的20歲新星非常振奮。

楊瀚森今年選秀會上以第16順位被灰熊選中,隨後交易至拓荒者,並在夏季聯賽展現全能身手,獲封「中國約基奇」稱號。他在視訊中坦言仍在適應NBA的比賽節奏,「節奏真的很快,球員跑得像兔子一樣,非常快。」這番話逗笑了一向表情淡定的雷納德。

Kawhi Leonard and Yang Hansen is the duo we never knew we needed



Kawhi says he wants to link up and get in the gym with the Blazers rookie when he comes to China this offseason ????????



(via @swishcultures_)pic.twitter.com/v6hd9d3SZ7