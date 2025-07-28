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雷納德與「中國約基奇」視訊！　罕見笑出聲、送金句鼓勵

▲▼金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與楊瀚森分享NBA經驗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）與拓荒者新秀楊瀚森近日透過視訊通話交流NBA經驗，過程中雷納德不僅罕見笑出聲，還送上金句鼓勵，令這位來自中國的20歲新星非常振奮。

楊瀚森今年選秀會上以第16順位被灰熊選中，隨後交易至拓荒者，並在夏季聯賽展現全能身手，獲封「中國約基奇」稱號。他在視訊中坦言仍在適應NBA的比賽節奏，「節奏真的很快，球員跑得像兔子一樣，非常快。」這番話逗笑了一向表情淡定的雷納德。

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身為2屆總冠軍賽MVP、以沉穩著稱的雷納德，也隨即給予鼓勵，「多打幾場比賽後，一切就會慢下來了。」

這場跨國交流不只談籃球，雷納德也詢問楊瀚森中國行的建議，甚至想學幾句中文垃圾話，隨後雷納德還提議要與楊瀚森一同訓練，「有空的話，我們來場投籃比賽吧，我到中國後再聯絡你。」

雷納德上季因傷僅出賽37場，但帳面成績有優異的場均21.5分、5.9籃板、3.1助攻。儘管傷勢陰影仍在，他仍展現對籃球交流的熱情，為即將展開NBA生涯的楊瀚森帶來寶貴的經驗分享。

關鍵字： NBA雷納德楊瀚森

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