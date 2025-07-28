比自己拿NBA冠軍還開心！　約基奇為「愛馬奪冠」激動落淚

▲約基奇愛馬奪冠，激動落淚。（圖／翻攝自X／@barstoolsports）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊3屆MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今（28）日在場邊落下男兒淚，但並非因為籃球比賽，而是因為他的愛馬奪冠。

現年30歲的約基奇，今日在家鄉塞爾維亞參加知名賽馬活動「Dužijanac 2025」，根據《Arena Sport TV》轉播畫面，約基奇在觀看自家愛馬參與比賽時神情專注，當愛馬衝線奪冠，他激動地掩面哭泣，甚至被球迷調侃「比奪冠還開心」。

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Nikola Jokić u suzama nakon pobede na čuvenoj Dužijanci u Subotici! pic.twitter.com/2gOWM9YZj8 — Arena Sport TV (@arenasport_tv) July 27, 2025

約基奇的落淚畫面也迅速在網上爆紅，網友紛紛留言，「他慶祝這個比奪NBA冠軍還誇張。」「等他退役就會全心投入賽馬事業，籃球只是副業吧！」

Nikola Jokic gets emotional after his horse won a race.



He showed more emotion when his horse won a race than when he won an NBA championship. pic.twitter.com/rrp0b1KqxV — NBA Memes (@NBAMemes) July 27, 2025

事實上，約基奇在2023年率金塊奪冠時，就曾因平靜反應引發話題，外界也早已熟知他對家鄉生活與賽馬的高度投入。

Nikola Jokic the funniest man in the NBA pic.twitter.com/73MJSqU8ji — Hater Report (@HaterReport_) July 27, 2025

儘管如此，約基奇仍是當今聯盟最具影響力的球星之一，金塊今夏補進強森（Cam Johnson）、布朗（Bruce Brown）、小哈達威（Tim Hardaway Jr.），力求補強外線與側翼火力，搭配約基奇的全能打法與進攻手莫瑞（Jamal Murray），球隊仍是新賽季西區奪冠熱門之一。