比自己拿NBA冠軍還開心！　約基奇為「愛馬奪冠」激動落淚

▲約基奇愛馬奪冠,激動落淚。(圖/翻攝自X/@barstoolsports)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊3屆MVP中鋒約基奇(Nikola Jokic)今(28)日在場邊落下男兒淚,但並非因為籃球比賽,而是因為他的愛馬奪冠。

現年30歲的約基奇,今日在家鄉塞爾維亞參加知名賽馬活動「Dužijanac 2025」,根據《Arena Sport TV》轉播畫面,約基奇在觀看自家愛馬參與比賽時神情專注,當愛馬衝線奪冠,他激動地掩面哭泣,甚至被球迷調侃「比奪冠還開心」。

約基奇的落淚畫面也迅速在網上爆紅,網友紛紛留言,「他慶祝這個比奪NBA冠軍還誇張。」「等他退役就會全心投入賽馬事業,籃球只是副業吧!」

Nikola Jokic gets emotional after his horse won a race.



He showed more emotion when his horse won a race than when he won an NBA championship. pic.twitter.com/rrp0b1KqxV