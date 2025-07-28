麥馬漢攻守俱佳助洋基險勝費城人　布總讚「表現令人印象深刻」

▲麥馬漢（Ryan McMahon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（28日）在少了隊長賈吉（Aaron Judge）的情況下，靠著新援麥馬漢（Ryan McMahon）關鍵一擊外加精湛守備，在主場以4比3擊退費城人中止連敗頹勢；值得一提的是，上週五從洛磯交易來紐約的麥馬漢，短短2天便獲得總教練布恩（Aaron Boone）的高度肯定。

由於賈吉因右手肘屈肌拉傷被列入15天傷兵名單，洋基隊陷入戰力空窗期，此役麥馬漢擔任先發三壘手，3打數擊出2支安打、貢獻2分打點，另有2次精彩防守演出，是洋基贏球的最大功臣之一。

2局下半為比賽轉折點，洋基在滿壘無人出局的情況下，麥馬漢面對強投惠勒（Zack Wheeler）打出一支穿越一壘防線的二壘安打，幫助史坦頓（Giancarlo Stanton）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）回本壘得分，條紋軍2比2追平比分。

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「我很興奮能做些對球隊有幫助的事，現在勝利非常重要，」麥馬漢賽後受訪時表示，「我很高興今天有一些穩定表現，準備好下一場了，能用球棒貢獻總是好事。」

除了打擊發揮，麥馬漢在5局下上演一次關鍵守備秀，當時費城人追至一分差並攻佔一、二壘，透納（Trea Turner）擊出游擊與三壘之間的穿越球，眼看將形成安打，麥馬漢卻成功滑接並迅速起身轉傳，將透納刺殺於一壘，成功化解危機。

McMahon flashes the leather pic.twitter.com/VclwJAnbQu — New York Yankees (@Yankees) July 27, 2025

「我朝左邊移動，在滑接時有點轉了一圈，」麥馬漢描述該守備時說，「當我起身時，我知道我只能傳一壘，所以就用力一拋。」

總教練布恩則對這位新成員大力讚賞：「他處理透納那球的動作非常自然，令人印象深刻，他還有幾次漂亮防守，當然還有那支關鍵安打。」

雖然現今以防守見長，但麥馬漢坦言自己在小聯盟時期並不以守備聞名，2015年在高階1A的Modesto球隊曾單季發生多達39次失誤，直到進入大聯盟春訓，結識幾位頂尖隊友後才徹底改變防守觀念。

「史托瑞（Trevor Story）對我影響很大，」麥馬漢提及，「當然，觀察艾瑞納多（Nolan Arenado）的防守，學習拉梅修（DJ LeMahieu）的職業態度也讓我明白要如何努力，當你只有20歲，第一次參加大聯盟春訓，只要閉嘴、觀察並認真學習，你就能得到很多收穫。」

麥馬漢指出，他從艾瑞納多身上學會使用單手接球，這個技巧讓他的失誤大幅減少，「我以前在小聯盟時失誤一堆，當我改變成這樣的接球方式後，真的幫助我很多。」

談及麥馬漢對洋基的影響，布恩最後補充道：「從外表來看，他看起來很穩定、很自在，」他說，「我覺得他具備相當潛力，希望能繼續延伸我們的打線。」