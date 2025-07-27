U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

▲U12世界盃，墨西哥。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（27）日在台南亞太國際棒球訓練中心持續進行。早場賽事由墨西哥對上古巴，雙方上演投手戰，不過墨西哥打線發揮較佳，加上古巴守備失誤偏多，最終墨西哥以3比0完封古巴，順利挺進超級循環賽。

墨西哥先發投手米蘭達（Eduardo Miranda）主投5.1局無失分，飆出8次三振，是勝利的關鍵人物。古巴由賀南德茲（Denis Zamora Hernandez）掛帥先發，雖然也繳出4.1局、7K僅失1分自責分的好表現，但首局守備失誤造成2分失血，讓球隊一開始就陷入劣勢。

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首局上，墨西哥靠埃斯卡萊拉（David Escalera）內野安打與加西奧拉（Gaston Gaxiola）觸身球站上得點圈，接著古巴三壘手岡薩雷斯（Uriel Gonzalez）發生接球失誤，讓佩雷斯（Emiliano Perez）擊出的滾地球直接清空壘包，墨西哥一口氣攻下2分。

5局上，墨西哥再度得手，埃斯卡萊拉獲保送後靠投手犯規推進到二壘，隨後形成滿壘，席爾瓦（Arturo Silva）擊出滾地球送回保險分，最終墨西哥以3比0鎖定勝局。

賽後，墨西哥總教練莫拉萊斯（Juan Morales）透露，教練團第一天觀察古巴對中華隊的比賽後，即擬定「開局積極進攻」的策略，結果奏效。他大讚米蘭達：「他是我們最穩定的投手之一，今天的表現完美壓制古巴打線。」

米蘭達則謙虛表示：「古巴打者不好應付，我試著預判擊球方向並找出弱點，專注與冷靜是關鍵，感謝教練團的大力協助。」

另一方面，同時段B組賽事美國展現絕對火力，全場3局擊出19支安打、包括2發全壘打，以26比0痛擊南非，提前結束比賽，輕鬆晉級超級循環賽。