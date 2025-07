兵工廠補強鋒線火力　簽下瑞典神鋒約克雷斯

▲瑞典國腳前鋒約克雷斯(Viktor Gyökeres)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

英超豪門兵工廠近日正式宣佈,瑞典國腳前鋒約克雷斯(Viktor Gyökeres)從葡超勁旅里斯本體育加盟球隊,成為球隊最新一筆重磅引援;據ESPN報導指出,這筆轉會的總價為6300萬歐元(約新台幣22.05億),並包含1000萬歐元(約新台幣3.46億)的附加條款。

這位27歲的前鋒與兵工廠簽下5年合約,並將身披象徵傳奇的14號球衣,兵工廠近年來一直在市場上尋找合適的進攻選擇,如今終於補強鋒線火力。

兵工廠主帥阿爾特塔(Mikel Arteta)對於這位新援給予極高評價,並在官方聲明中表示:「我們非常高興歡迎約克雷斯加入球隊,他在比賽中的穩定表現和出勤率都非常出色,他的進球數據更是不言而喻。」

