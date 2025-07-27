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兵工廠補強鋒線火力　簽下瑞典神鋒約克雷斯

▲瑞典國腳前鋒約克雷斯（Viktor Gyökeres）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典國腳前鋒約克雷斯（Viktor Gyökeres）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門兵工廠近日正式宣佈，瑞典國腳前鋒約克雷斯（Viktor Gyökeres）從葡超勁旅里斯本體育加盟球隊，成為球隊最新一筆重磅引援；據ESPN報導指出，這筆轉會的總價為6300萬歐元（約新台幣22.05億），並包含1000萬歐元（約新台幣3.46億）的附加條款。

這位27歲的前鋒與兵工廠簽下5年合約，並將身披象徵傳奇的14號球衣，兵工廠近年來一直在市場上尋找合適的進攻選擇，如今終於補強鋒線火力。

兵工廠主帥阿爾特塔（Mikel Arteta）對於這位新援給予極高評價，並在官方聲明中表示：「我們非常高興歡迎約克雷斯加入球隊，他在比賽中的穩定表現和出勤率都非常出色，他的進球數據更是不言而喻。」

「約克雷斯擁有眾多優點，他在前場的速度與力量兼備，在俱樂部與國家隊層級都擁有驚人的進球效率，他擁有敏銳的門前嗅覺和高轉化率的把握能力，他在禁區的聰明跑動使他時刻威脅對手，我們對約克雷斯為球隊帶來的貢獻充滿期待，也期待與他開始合作，我們歡迎他與他的家人加入兵工廠。」

這筆交易歷時數週談判，ESPN指出，延宕的主因在於雙方對於與表現相關的附加條款細節存在歧見，不過最終達成共識，讓兵工廠得以在新賽季開打前完成簽約。

約克雷斯在2023年從英冠球隊考文垂城轉會至里斯本體育後，迅速嶄露頭角，僅在66場葡超聯賽中攻入68球，其中上賽季更轟下39球，總計各項賽事攻入54球，是歐洲頂級聯賽中進球最多的球員；此外他也曾效力英格蘭的斯旺西市與布萊頓，擁有英格蘭比賽經驗。

據了解，約克雷斯今夏也曾吸引曼聯以及沙烏地職業聯賽球隊的高度關注，最終選擇轉戰北倫敦豪門。

兵工廠體育總監貝爾塔（Andrea Berta）指出：「我們對能夠完成這筆極佳的交易感到非常滿意，約克雷斯是一位傑出的天才，並一再展現他擁有頂級中鋒所需的品質與勝利心態，他的身體素質、智力和拼搏精神非常符合我們的球隊願景，我們相信他將在場上帶來巨大影響，也會成為更衣室中的重要成員。」

關鍵字： 足球兵工廠

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