IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

▲中華隊與地主江戶川隊合影。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華少棒代表隊赴日本東京江戶川參加 WBF（I.B.A-BOYS）世界少年棒球錦標賽，今（27日）在8強賽遭遇巴西隊，2局下慘遭7分大局攻勢，雖然末局追回4分，但終場仍以6比9吞敗，無緣四強。稍後與地主江戶川聯隊進行排名賽，鏖戰至「突破僵局制」，中華隊以4比3驚險勝出，將在台灣時間28日上午8點對決韓國，力拚第五名。

中華隊昨日預賽一日二戰全勝，以小組第一晉級8強。今日8強賽對戰 D 組第二巴西，一開局便靠著安打、失誤、暴投與高飛犧牲打搶下2分，不過巴西首局馬上以三壘安打與失誤扳平。2局下中華隊投手控球失準，送出4次四死球，讓巴西打出兩發場內全壘打，單局灌進7分，拉開比數。

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3局上中華隊展開反擊，2出局後徐正群選到保送、賴冠群敲出內野安打，接著廖臣蔚與安震凱接連轟出場內全壘打，一口氣追回4分。無奈攻勢無法延續，最終仍因時間限制落敗。

隨後進行的排名資格賽與地主江戶川聯隊交手，中華隊3局下靠賴冠祥與廖臣蔚帶有打點的安打先得3分，但對手在4局上追平。打完5局雙方3比3進入突破僵局制。

6局上中華隊守住三上三下，6局下廖臣蔚轟出左外野安打，再見擊出致勝分，不僅攻下關鍵一擊，也於5局上接替投滿70球的先發安震凱後穩健收尾，總計1.1局無失分，投打俱佳成為致勝功臣。

中華隊本屆由高雄市中正國小為主體，總教練顏盟展賽後表示，巴西隊多數為日裔選手，今日兩名投手球速目測達105至110公里，打擊火力也不俗，「我們自己沒發揮好是關鍵」。至於江戶川聯隊今年身材與實力略遜往年，廖臣蔚那支再見安打甚至有全壘打距離，整體表現穩定。

雖然無緣衛冕，顏總強調，球員今天心情緊繃，未能完全發揮，但明天對韓國的第五名爭奪戰，中華隊仍會全力以赴。

▲廖臣蔚排名資格賽擊出再見安打。（圖／學生棒聯提供）