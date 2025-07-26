戴培峰勝打破低潮MVP　教練鮑伊賽後獻吻加油打氣

▲戴培峰MVP，鮑伊（Charlie Poe）獻吻。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將26日以4比2逆襲味全龍，戴培峰終結7月低潮，敲出勝利打點安打，賽後獲得打擊教練鮑伊（Charlie Poe）獻吻鼓勵。

悍將與龍隊戰成2比2平手，7局上張育成敲出二壘安打、申皓瑋選到保送後，周佳樂代打執行短打戰術，戴培峰隨後擊出穿越三游的安打，一棒帶有兩分，助隊超前比數。他賽後回憶道：「我知道前一棒是短打，有去思考設定哪個位置的球，希望有好的結果，沒有特別抓球種，主要設定在特定位置，兩好球後的偏高球，有掌握到。」

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訪問時，鮑伊突然走上前親吻戴培峰，展現教練對選手的關心。被問及是否平常就有這樣互動，他回應平常不會親，「因為我最近打很爛，他很期待我打好，應該是故意的，特別關心我。」他平常就很鼓勵選手，也會想辦法讓我們放鬆。「我前陣子真的打不好，滿對不起他的，今天關鍵安打後，他也一直鼓勵我，說我打得好。」

戴培峰曾於7月6日至16日連續6場無安打，陷入低潮。他坦言：「這兩個月狀況真的不好，去年沒遇過這樣的低潮，感覺不太自在，打擊與守備都有些不到位。今天也有幾個打席也沒掌握好，但能敲出關鍵兩分打點很開心。」他補充，這段期間透過觀看打擊影片調整，也感謝總教練陳金鋒持續關心、提醒他「不要想太多，盡力去做」。