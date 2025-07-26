TAKERU擔任超人力霸王開球嘉賓　笑稱球迷應援唱歌有音準

▲TAKERU開球。（圖／統一球團提供）



記者胡冠辰／台北報導

統一7-ELEVEN獅超人力霸王主題日第二天，不少球迷早早抵達球場，排隊闖關遊戲領取贈品及購買主題日商品。活動除了有球迷引頸期盼的超人力霸王特攝劇和燈光秀，更重磅邀請超人力霸王主題曲原唱、日本雙人團體Voyager親臨現場，將會帶給球迷最難忘的盛夏主題日。

Voyager是由TAKERU和瀨下千晶組成，演唱許多超人力霸王系列主題曲和插曲，如《超人力霸王銀河》等，這次有機會在主題日活動獻聲，無論賽前、賽中或賽後都能聽到原唱，配上酷帥的特攝劇，燃起心中熱血，讓球迷紛紛大喊「回憶殺」，首日活動就廣受好評。

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▲TAKERU開球。（圖／統一球團提供）



今日賽事開球嘉賓特別安排Voyager中的TAKERU擔任，而捕手安排髙塩將樹擔任，髙塩將樹非常開心可以擔任本次開球捕手，特別在棒球上親自手繪超人力霸王圖案，送給TAKERU的一份小驚喜，與傑洛、梅比斯、奧米加、X一起為賽事開出絕佳好球，髙塩將樹更擺出超人力霸王的招牌動作合影。

開球結束後，TAKERU再度踏上投手丘，將投手板上的塵土擦拭乾淨，向內外野敬禮，展現對球場和賽事的尊敬與禮貌，也令球迷印象深刻。

TAKERU表示：「超人力霸王在亞洲十分有名，尤其在台灣有很多喜歡超人力霸王的粉絲，所以收到邀約後，就很期待這次的活動，實際來到現場才發現大家對超人力霸王的喜愛遠遠超乎他的想像，讓他又驚又喜。」

▲全體大合照。（圖／統一球團提供）



Voyager此次有機會來到大巨蛋演唱，TAKERU接著提及，因為大巨蛋是很寬闊的場地，聲音的回響非常震撼，唱起歌來很舒服，也有發現周圍球迷幫他加油，給他很大的力量。對於球迷大聲為選手應援，TAKERU笑說：「我覺得大家在看台幫選手應援時歌都唱得很棒，而且音都很準，很厲害。」