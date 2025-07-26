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快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

▲ 中信兄弟球團今(26)日正式公告，與2位委內瑞拉籍洋投柯威士(William Cuevas)與韋禮加(Jesus Vargas)完成簽約，未來將披上黃衫24號與89號成為猛象軍團的新成員。 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 中信兄弟球團今(26)日正式公告，與2位委內瑞拉籍洋投柯威士(William Cuevas)與韋禮加(Jesus Vargas)完成簽約，未來將披上黃衫24號與89號成為猛象軍團的新成員。 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟球團今（26）日正式宣布，與兩位來自委內瑞拉的洋投——柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）完成簽約，預計將分別披上24號與89號戰袍，成為黃衫軍全新戰力。球團期待兩位投手的加入能夠為球隊即戰力注入養分，在接下來的賽事中發揮經驗與實力，共同為球隊爭取佳績。

現年34歲的柯威士（William Cuevas），於2008年加盟美職紅襪隊展開職棒生涯，2016年登上大聯盟舞台，生涯曾效力紅襪、老虎等隊，累計出賽13場。之後他轉戰韓職，在2019年至2023年間效力KT巫師，7個球季累積149場先發，投出55勝45敗、防禦率3.93，並在2023年締造單季12勝0敗的不敗傳奇，更入選韓職明星賽，是經驗與穩定性兼具的洋投。

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另一位26歲的韋禮加（Jesus Vargas），同樣來自委內瑞拉，最高層級曾登上美職3A，近年效力於墨西哥聯盟。2024年世界棒球12強賽，他在超級循環賽中擔任對美國之戰的先發投手，展現優異潛力。此次來台也將是他亞洲職棒生涯的起點。

球團表示，柯威士與韋禮加的加入，將有效補強投手戰力並紓解近期傷兵壓力，與現有洋投羅戈、黃博多及李博登形成更穩定的輪值組合。德保拉與勝騎士目前則仍在二軍進行療養與調整，球團也期盼他們早日康復，重返一軍戰線。

中信兄弟領隊劉志威表示：「今年球季洋投陣容飽受傷兵困擾，此次引進兩位委內瑞拉投手，無論是即戰力的柯威士，還是潛力新星韋禮加，都能為球隊後續賽事注入關鍵戰力，也希望在良性競爭下激發更大團隊能量，為球隊爭取更多勝利。」

▲韋禮加。（圖／中信兄弟提供）

▲韋禮加。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟洋投簽約委內瑞拉投手

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