外媒爆鄧愷威將迎來本季大聯盟初登板！頂替巨人輪值缺口

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

旅美台灣右投鄧愷威傳出好消息！效力舊金山巨人3A的他近期在先發角色中表現搶眼，根據《舊金山紀事報》報導，球團計畫讓鄧愷威於美國時間7月28日（台灣時間7月29日）對戰紐約大都會，迎來本季的大聯盟初登板。

巨人近期投手輪值陸續傳出傷兵，繼多位主力投手缺陣後，表現穩定的26歲右投魯普（Landen Roupp）也因右手肘發炎，被放入15天傷兵名單。巨人今日緊急從3A叫上牛棚右投貝克（Tristan Beck）救援，但在先發戰力方面則出現空缺。

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在魯普缺陣下，巨人本周日（台灣時間下周一）預計將採用牛棚車輪戰，《舊金山紀事報》報導進一步指出，周一（台灣時間周二）則極有可能由鄧愷威遞補先發，迎來本季大聯盟初登板。至於之後的輪值安排，目前仍不明朗。

目前巨人可用的健康先發投手僅剩韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray），以及本季尚未奪勝的42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）。

獲得外媒點名為替補人選的鄧愷威，近3場先發合計投15.2局僅失1分，繳出2勝1敗、防禦率0.57的優質成績單，期間飆出27次三振、僅4次四壞，被打擊率僅0.130，WHIP更低至0.70，全面壓制對手打線。

目前在大聯盟名單上的塞莫爾（Carson Seymour）具備先發能力，頂級新秀投手杭特（Carson Whisenhunt）也有可能被拉上來支援。但外媒指出，如果魯普缺陣時間拉長，球隊可能需要引進一名更具經驗的先發投手。