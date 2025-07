大谷翔平連6場敲安　道奇5:2擊退紅襪奪勝

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平於美國時間25日對戰波士頓紅襪,以「第一棒・指定打擊」身分先發出賽,繳出4打數1安打、1保送、1得分的成績,連續第6場比賽都有安打與得分。道奇終場6比4獲勝。

紅襪此戰先發為去年奪下14勝的右投貝羅(Brayan Bello)。大谷首局首打席面對變速球遭三振,但在三局上半第二打席於滿球數後,敲出穿越一、二壘之間的右外野安打。隨後2棒史密斯(Will Smith)、3棒佛里曼(Freddie Freeman)連續安打形成滿壘,4棒T.赫南德茲(Teoscar Hernández)選到四壞球擠回1分,5棒帕赫斯(Andy Pages)再以高飛犧牲打追加分數,道奇此局進帳2分。

5局上,大谷選到保送並靠著隊友安打站上一三壘,但後續打線未能得分。第七局再度吞下三振,第九局則擊出界外飛球遭接殺,未能達成連續6場開轟的球隊紀錄。

本場比賽,大谷最終成績為4打數1安打、1保送、2次三振、1得分,賽後打擊率為.273,本季累計37轟,OPS為0.994。

道奇此戰在第二局艾德曼(Tommy Edman)敲出適時安打先馳得點,第八局則由赫南德茲扛出睽違26場比賽的第15轟、兩分砲擴大領先。投手部分,先發右投希罕(Emmet Sheehan)主投5局失2分,拿下本季第2勝。終結者位置則由右投卡斯佩利亞斯(Ben Casparius)擔任,順利守下第九局,收下生涯首場救援成功。

至於紅襪方面,日籍球員吉田正尚以第五棒、指定打擊身分先發,4打數敲出1安打,吞下1次三振。這是他自傷癒復出後的第10場比賽,賽後打擊率為.235,OPS為0.581。

