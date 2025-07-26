大谷翔平連6場敲安　道奇5:2擊退紅襪奪勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平於美國時間25日對戰波士頓紅襪，以「第一棒・指定打擊」身分先發出賽，繳出4打數1安打、1保送、1得分的成績，連續第6場比賽都有安打與得分。道奇終場6比4獲勝。

紅襪此戰先發為去年奪下14勝的右投貝羅（Brayan Bello）。大谷首局首打席面對變速球遭三振，但在三局上半第二打席於滿球數後，敲出穿越一、二壘之間的右外野安打。隨後2棒史密斯（Will Smith）、3棒佛里曼（Freddie Freeman）連續安打形成滿壘，4棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）選到四壞球擠回1分，5棒帕赫斯（Andy Pages）再以高飛犧牲打追加分數，道奇此局進帳2分。

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5局上，大谷選到保送並靠著隊友安打站上一三壘，但後續打線未能得分。第七局再度吞下三振，第九局則擊出界外飛球遭接殺，未能達成連續6場開轟的球隊紀錄。

本場比賽，大谷最終成績為4打數1安打、1保送、2次三振、1得分，賽後打擊率為.273，本季累計37轟，OPS為0.994。

道奇此戰在第二局艾德曼（Tommy Edman）敲出適時安打先馳得點，第八局則由赫南德茲扛出睽違26場比賽的第15轟、兩分砲擴大領先。投手部分，先發右投希罕（Emmet Sheehan）主投5局失2分，拿下本季第2勝。終結者位置則由右投卡斯佩利亞斯（Ben Casparius）擔任，順利守下第九局，收下生涯首場救援成功。

至於紅襪方面，日籍球員吉田正尚以第五棒、指定打擊身分先發，4打數敲出1安打，吞下1次三振。這是他自傷癒復出後的第10場比賽，賽後打擊率為.235，OPS為0.581。