大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟本季全壘打王之爭進入白熱化階段，道奇「二刀流」球星大谷翔平、洋基強打賈吉、水手捕手羅利（Cal Raleigh）等人輪番開轟，戰況激烈。根據美國數據公司「Codify Baseball」統計，如今已有5位選手在球隊前102場比賽中敲出至少34轟，這樣的盛況，是繼1994年後，MLB史上第二次出現。

目前，美聯方面由羅利以39轟領先群雄，賈吉緊追在後累積37轟；國聯部分，大谷以5場連續開轟的火熱狀態追平賈吉，同樣擁有37轟，暫居國聯第一。響尾蛇內野手蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）以36轟緊跟在後，費城人外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）則以34轟位居第五。

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「Codify Baseball」在24日（台灣時間25日）於X（前Twitter）發文指出：「2024年已有5位選手在球隊的前102場比賽中敲出至少34支全壘打。上一次發生這樣的情況是1994年。」

1994年是大谷翔平出生的年份，當年因球員罷工導致球季中止，世界大賽也被迫取消。當年全壘打王最終由巨人隊的威廉斯（Matt Williams）以43轟、與水手隊的葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以40轟分別領銜國、 美聯。