最關鍵「互信」無法建立　TPBL放棄合作續走7隊規格備戰新賽季

▲TPBL職籃確定將退回原有7隊規模，再和PLG職籃討論合併。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣兩大職籃PLG、TPBL「合作」案，25日下午正式宣告破局，TPBL陣營以PLG聯盟破壞雙方合作信任與尊重，尋求成立第4隊可能，宣布不再採取「先合作、再合併」的階段性模式，而將全面啟動兩聯盟合併模式。據TPBL陣營說法，目前包括選秀、新賽季賽程安排，都會朝既有7隊模式來安排，詳細時程後續會陸續向外界說明。

連續兩年，台灣兩大職籃整合都面臨破局狀況，原先以7支TPBL職籃球隊、3支PLG職籃球隊共同進行的合作模式，確定宣告瓦解，TPBL陣營單方面發出聲明，強調即日起將以「兩聯盟合併」，與PLG職籃進行討論。

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至於合作案失敗最大主因，TPBL陣營在聲明中明確點出，雙方對於新賽季方向包含聯合選秀細節、賽季賽程規劃等，已達成初步共識之際，PLG方卻仍積極且主動接洽潛在新隊伍，尋求成立第4支球隊之可能，此舉已破壞雙方合作信任與尊重。

顯然，「互信基礎」瓦解，已經成為此次兩聯盟合作告吹的最大主因，而非單方面只是要不要讓宣告回歸的宏國象籃球隊加入這麼簡單而已。

在兩聯盟去年夏天首度公開嘗試合併失敗情況下，對於現有10支球隊主事者來說，如何建立足夠的信任感，絕對就是最大關鍵，根據TPBL陣營說法，當時討論是否合作前，PLG曾明確承諾「若兩聯盟進行合作，將不會尋求成立第4支球隊。」

但這樣積極接洽潛在新隊伍的作法，顯然已經讓TPBL陣營認為打破了既有承諾，且顯然無法避免未來再有類似突發變數產生，因此果決選擇終止合作，直接了當以兩聯盟合併開啟談判。

目前PLG陣營對此狀況並未公開對外說明，不過據了解，目前雙方陣營仍有持續溝通管道，事情或許仍有轉圜餘地存在。

▲PLG職籃目前尚未對合作破局公開說明。（圖／PLG提供）