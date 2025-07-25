高粱飄香進大巨蛋！　統一獅 x 金門酒廠主題日熱情開打

▲統一獅 x 金門酒廠主題日熱情開打。（圖／統一球團提供）



記者胡冠辰／台北報導

統一7-ELEVEN獅與金門酒廠攜手合作邁入第14年，今（25日）在臺北大巨蛋舉辦金門酒廠主題日活動，透過創新互動與限量贈品，讓球迷們在炎炎夏日中感受滿滿誠意與涼感驚喜。

自中華職棒第23年起，金門酒廠便長期支持統一獅球團，今年已堂堂邁入第14年。金門酒廠表示，中華職棒是最具代表性的台灣運動項目，因此他們從基層棒球扎根到職業棒球推廣，始終不遺餘力，期盼為「國球」注入更多永續發展的能量。

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本次主題日在臺北大巨蛋盛大登場，球場內特別設置巨型充氣金門高粱酒瓶，吸引球迷駐足合影、互動，氣氛熱烈。活動當天邀請金門酒廠董事長吳昆璋與副總經理黃海山擔任開球嘉賓，象徵雙方堅定的合作夥伴關係。

▲統一獅 x 金門酒廠主題日熱情開打。（圖／統一球團提供）



為了讓球迷在觀賽過程中享受沁涼體驗，金門酒廠特別推出限定版「粱菓冰棒」，只要持有當日（7月25日）主題日門票，並於統一獅與金門酒廠官方粉絲團貼文按讚，即可至大巨蛋B1會員服務處（近G4入口）兌換乙支，數量有限，送完為止。

活動當天還設有刺激的應援抽獎橋段：凡統一獅球員擊出全壘打，即抽出現場3位幸運球迷贈送金門高粱酒。此外，金門酒廠更加碼送出「瓏時金門高粱酒」四瓶裝1組予2位現場觀眾，同時球員本人也能獲得同組酒品。提醒：中獎者不得重複抽獎，未成年者則需由法定監護人代領。

金門酒廠長期關注台灣運動產業的發展，除了與統一獅長年合作，也積極投入基層體育及公益活動，展現企業社會責任。透過這場主題日活動，他們不僅與球迷共享棒球熱情，也讓企業影響力在運動場域中發光發熱。