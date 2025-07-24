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快訊／黃愉偼奪世大運桌球女單銀牌　平隊史最佳成績！

▲▼2025年萊茵魯爾世大運桌球女單決賽，台灣好手黃愉偼交手中國選手趙尚。（圖／大專體總提供）

▲2025年萊茵魯爾世大運桌球女單決賽，台灣好手黃愉偼交手中國選手趙尚。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運桌球賽程今（24）日進入最後一天，22歲的台灣女單好手黃愉偼一路過關斬將挺進決賽，與中國選手趙尚爭金，儘管每一局都與對手拉鋸，第3局也曾取得局點卻錯過，最終以8比11、9比11、11比13、5比11落敗，收穫一枚銀牌，追平隊史最佳成績，也是第3位在世大運女單奪牌的台灣選手。

中華桌球代表隊本屆世大運在男團與女團摘下1金1銅，女雙組合簡彤娟、蔡昀恩也殺入4強，可惜不敵中國韓菲兒、王曉彤，再收下一面銅牌。單打部分則僅目前世界排名第140的黃愉偼挺進4強，她在8強賽以4比3力克日本女將淺田真奈，4強賽再以4比1擊潰香港好手吳咏琳。

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黃愉偼是隊史第2位闖入世大運女單金牌戰的選手，過去黃怡樺在2009年奪銅、現任台灣一姐鄭怡靜則在2017年摘銀。黃愉偼金牌戰的對手是鮮少出現在國際賽的中國選手趙尚，對方是顆粒特殊打法，昨日4強賽以4比0擊敗我國女單新星簡彤娟。

▲▼2025年萊茵魯爾世大運桌球女單決賽，台灣好手黃愉偼交手中國選手趙尚。（圖／大專體總提供）

金牌戰首局，兩人開賽就數次多拍來回，戰成了4比4，黃愉偼隨後連掉5分，陷入4比9落後，雖努力追回3分，仍以8比11讓出。第2局，黃愉偼重新調整擊球落點，開局拉出5比3攻勢，接著卻連失4分遭反超，所幸中後段追成了7比7，雙方一路纏鬥到9比9，黃愉偼接發球出現失誤，9比11連丟2局。

來到第3局，黃愉偼在3比4落後時果斷喊出暫停，暫停過後連續打穿對手，5比4取得1分超前，雙方再次形成拉鋸，比分來到7比7，黃愉偼靠著發球得分，局末10比9取得1個局點，無奈遭化解，隨後掛網反倒送給對手局點，兩人一路打到11平，趙尚把握第2個局點機會，以13比11率先聽牌。

進入第4局，黃愉偼打出4比2反擊，接著卻連續失分，反陷入4比8落後，最終以5比11落敗，收下銀牌。

關鍵字： 桌球世大運中華隊黃愉偼

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