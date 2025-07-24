釀酒人17安痛扁水手！　「不補強」也準備好強攻季後賽

▲普里斯特先發7局好投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在11連勝終止的隔日，釀酒人迅速作出強勢回應，今（24）日以17支安打火力全開，10比2痛扁水手，不僅收下系列賽勝利，更拉開與小熊之間的戰績差距。

本場比賽釀酒人在比賽前5局便從水手先發強投卡斯提歐（Luis Castillo）手中敲出10安，奠定勝基，總計14支安打貫穿全場，全隊9位先發打者皆敲安，這是球隊本季第7次、近5場中的第3次達成。

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釀酒人陣中幾位年輕球員的表現格外亮眼，包括柯林斯（Isaac Collins）、布萊克（Tyler Black）、普里斯特（Quinn Priester）。

柯林斯原為2022年小聯盟規則5號選秀的補強球員，本場3次上壘、貢獻2得分，其中包括第4局關鍵超前分，自從在外野獲得穩定出賽後，已繳出OPS .764的成績；布萊克則在春訓手傷後回歸，近日才剛升上大聯盟，今役首度先發即敲出2支安打，包含1支帶有打點的安打；至於普里斯特，本季自紅襪3A交易而來，作為前首輪選秀投手，他此役投7局僅失2分，奪下個人8連勝，累積戰績9勝2敗、防禦率3.28。

You and everyone you know should be talking about Quinn Priester pic.twitter.com/myUFWobqmW — Milwaukee Brewers (@Brewers) July 19, 2025

普里斯特表示，「我只是想趕快讓隊友回到休息室，這是我的目標，這支球隊正處於火燙狀態，要維持這樣的節奏真的不容易。」

攻擊方面，主力球員圖朗（Brice Turang）與康崔拉斯（William Contreras）各貢獻3安，共敲回5分打點。

釀酒人總管阿諾德（Matt Arnold）過去幾年在交易截止日前以「低成本補強、維持化學效應」的操作備受肯定，如今再次面臨抉擇，外界關注是否會出手拿下響尾蛇三壘砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）等即戰力，但球隊內部已經傳遞出明確訊息，表示即使不補強，他們也已準備好前進季後賽。

▲蘇亞雷斯頻頻陷入交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

總教練墨菲（Pat Murphy）表示，「我們不會去想交易市場怎麼變動，我只關心這個休息室的球員，我們在組建陣容時，非常在意『是哪些人』，這些人，我們可以信任他們會有所回應。」

被問及是否擔心交易變動干擾團隊時，墨菲強調，「球隊的化學效應很重要，我們不會讓任何事打亂這群人的節奏。」