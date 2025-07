釀酒人17安痛扁水手！　「不補強」也準備好強攻季後賽

▲普里斯特先發7局好投。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在11連勝終止的隔日,釀酒人迅速作出強勢回應,今(24)日以17支安打火力全開,10比2痛扁水手,不僅收下系列賽勝利,更拉開與小熊之間的戰績差距。

本場比賽釀酒人在比賽前5局便從水手先發強投卡斯提歐(Luis Castillo)手中敲出10安,奠定勝基,總計14支安打貫穿全場,全隊9位先發打者皆敲安,這是球隊本季第7次、近5場中的第3次達成。

釀酒人陣中幾位年輕球員的表現格外亮眼,包括柯林斯(Isaac Collins)、布萊克(Tyler Black)、普里斯特(Quinn Priester)。

柯林斯原為2022年小聯盟規則5號選秀的補強球員,本場3次上壘、貢獻2得分,其中包括第4局關鍵超前分,自從在外野獲得穩定出賽後,已繳出OPS .764的成績;布萊克則在春訓手傷後回歸,近日才剛升上大聯盟,今役首度先發即敲出2支安打,包含1支帶有打點的安打;至於普里斯特,本季自紅襪3A交易而來,作為前首輪選秀投手,他此役投7局僅失2分,奪下個人8連勝,累積戰績9勝2敗、防禦率3.28。

