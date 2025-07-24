籃網超級3巨頭失敗主因曝　厄文：他們只想要杜蘭特

▲當年的籃網3巨頭杜蘭特、厄文、哈登最終以失敗告終。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2021-22賽季開打前，外界普遍認為籃網的3巨頭陣容堪稱無敵，未料哈登（James Harden）季中喊出賣我，布魯克林該季僅拿下44勝，季後賽首輪就遭塞爾提克橫掃出局，杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）近日公開談論當時「到底哪裡出了問題」。

杜蘭特作客天王詹姆斯（LeBron James）、前籃網總教練奈許（Steve Nash）主持的播客節目時表示，「我覺得我跟奈許是站在同一陣線，想要完成一些特別的事情。但我也感覺到，作為教練，他的手腳被束縛了。」他直言，「我認為我們很投入，但其他人沒有，那種感覺真的很怪。」

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▲厄文坦言對哈登當年季中突然喊賣我感到意外。（圖／CFP）

厄文則在Twitch直播上點名前總教練亞特金森（Kenny Atkinson），「我希望當初能在簽約前好好認識他們，但他們並不怎麼接受我……肯尼根本不認同我，籃網也不是真的想要我，他們只想要KD。」

厄文還透露，他曾經等待杜蘭特從阿基里斯腱撕裂中康復，卻感受到球團更在意杜蘭特的處境，也對哈登主動要求交易感到意外。回頭看來，厄文直言交易回來的西蒙斯（Ben Simmons）以及他的背傷問題「根本是一場災難」。

▲厄文強調與杜蘭特仍是好友，當年並肩作戰至今仍難忘。（圖／達志影像／美聯社）

不過他也補充：「我沒有跟KD鬧翻，沒有跟奈許鬧翻，也沒跟任何人鬧翻，好嗎？這不是對KD的攻擊。就算他在推特回我說『我開通知等你』，我也很感激他的互動。我只想說，我愛KD。」

儘管在籃網的時光充滿波折，厄文並不後悔當年與杜蘭特一起轉投布魯克林的決定，「我曾經和最好的朋友一起冒險追逐冠軍，我願意為自己過去的行為負責，也承認我過去並非總處於最佳的心理、身體、情緒與精神狀態。」