運動雲

>

籃網超級3巨頭失敗主因曝　厄文：他們只想要杜蘭特

▲籃網三巨頭，杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲當年的籃網3巨頭杜蘭特、厄文、哈登最終以失敗告終。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2021-22賽季開打前，外界普遍認為籃網的3巨頭陣容堪稱無敵，未料哈登（James Harden）季中喊出賣我，布魯克林該季僅拿下44勝，季後賽首輪就遭塞爾提克橫掃出局，杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）近日公開談論當時「到底哪裡出了問題」。

杜蘭特作客天王詹姆斯（LeBron James）、前籃網總教練奈許（Steve Nash）主持的播客節目時表示，「我覺得我跟奈許是站在同一陣線，想要完成一些特別的事情。但我也感覺到，作為教練，他的手腳被束縛了。」他直言，「我認為我們很投入，但其他人沒有，那種感覺真的很怪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼籃網杜蘭特、哈登、厄文；塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

▲厄文坦言對哈登當年季中突然喊賣我感到意外。（圖／CFP）

厄文則在Twitch直播上點名前總教練亞特金森（Kenny Atkinson），「我希望當初能在簽約前好好認識他們，但他們並不怎麼接受我……肯尼根本不認同我，籃網也不是真的想要我，他們只想要KD。」

厄文還透露，他曾經等待杜蘭特從阿基里斯腱撕裂中康復，卻感受到球團更在意杜蘭特的處境，也對哈登主動要求交易感到意外。回頭看來，厄文直言交易回來的西蒙斯（Ben Simmons）以及他的背傷問題「根本是一場災難」。

▲▼籃網厄文、杜蘭特（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文強調與杜蘭特仍是好友，當年並肩作戰至今仍難忘。（圖／達志影像／美聯社）

不過他也補充：「我沒有跟KD鬧翻，沒有跟奈許鬧翻，也沒跟任何人鬧翻，好嗎？這不是對KD的攻擊。就算他在推特回我說『我開通知等你』，我也很感激他的互動。我只想說，我愛KD。」

儘管在籃網的時光充滿波折，厄文並不後悔當年與杜蘭特一起轉投布魯克林的決定，「我曾經和最好的朋友一起冒險追逐冠軍，我願意為自己過去的行為負責，也承認我過去並非總處於最佳的心理、身體、情緒與精神狀態。」

關鍵字： 籃球NBA布魯克林籃網Kyrie IrvingKevin Durant

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

熱門新聞

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

2連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

3大谷翔平重登國聯全壘打王

4大谷翔平連5場開轟追平隊史

5力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

最新新聞

1費城人哈波炸裂生涯第350轟！

2厄文談籃網：他們只想要杜蘭特

3莫伊內羅明星賽左投變右投124公里

4願披中華隊戰袍的費爾柴德進傷兵名單

5連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366