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道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇24日（台灣時間）在主場對戰雙城，大谷翔平擔任「第二棒、指定打擊」出賽，首打席開轟，演出連5戰全壘打。9局下2出局、一壘有人，落後1分、若擊出全壘打可逆轉再見的情況下，對方選擇「敬遠」（故意保送）他，現場球迷激烈的噓聲。

首打席，大谷擊出飛越中外野左側的特大陽春彈，擊球初速為110.3英里（約177.5公里），飛行距離441英呎（約134.4公尺）。這一發也讓他以37轟超越響尾蛇的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），重登國聯全壘打王寶座。

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不過接下來3打席皆未建功。來到第5打席，大谷被直接故意保送，最後弗里曼（Freddie Freeman）敲再見安打，戲劇性以4比3逆轉勝。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪，對大谷翔平連續5場開轟、追平隊史紀錄的表現盛讚不已。他表示：「這真的是非常了不起的事。他打擊時能運用整個場地，面對變化球也好、速球也好，都能確實掌握，以中間方向為主的打擊策略非常出色。他一站上打席，對手就不得不重新思考對策。」

道奇9局下2出局一壘有人時，對方選擇對大谷翔平進行故意保送，球場瞬間響起震耳欲聾的噓聲。對此羅伯斯並不意外，表示：「我不覺得驚訝，那是正確的選擇，只是最終沒有奏效。」

目前大聯盟連續比賽全壘打紀錄為8場，羅伯斯也期待大谷能挑戰這項紀錄，「只要他繼續目前的打擊策略，到了波士頓那種球場，綠色怪物外野牆很近，飛球很容易成為全壘打。讓我們看看會發生什麼事吧。」

關鍵字： 大谷翔平全壘打羅伯斯道奇比賽

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