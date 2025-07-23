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快訊／簡彤娟、蔡昀恩世大運女雙奪銅　高承睿復仇中國闖男單8強

▲▼台灣桌球女雙簡彤娟、蔡昀恩世大運奪銅；「柚子同學」高承睿挺進男單8強。（圖／大專體總提供）

▲台灣桌球女雙簡彤娟、蔡昀恩世大運奪銅。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球代表隊在本屆世大運男團與女團賽事摘下1金1銅，簡彤娟與蔡昀恩今（23）日又攜手闖進女雙4強，確定再添一面獎牌，晚間與中國韓菲兒、王曉彤爭搶金牌戰門票，第4局錯過4個局點遭逆轉，錯過率先聽牌的機會，最終以11比7、7比11、11比7、10比12、6比11、8比11落敗，止步4強，收下一面銅牌。

台灣女單新星簡彤娟目前排名世界第68，本屆她領軍女團出征世大運， 4強賽以0比3不敵中國，仍進帳一面銅牌。簡彤娟與蔡昀恩攜手出擊女雙，32強賽零封法國組合，16強賽再以4比1力退新加坡對手，今日8強賽強碰日本出澤杏佳、青井さくら，兩人打出強勢表現，以直落4橫掃晉級4強，至少保底一面銅牌。

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▲▼台灣桌球女雙簡彤娟、蔡昀恩世大運奪銅；「柚子同學」高承睿挺進男單8強。（圖／大專體總提供）

▲台灣桌球女雙簡彤娟、蔡昀恩世大運奪銅。（圖／大專體總提供）

簡彤娟與蔡昀恩今晚交手中國韓菲兒、王曉彤，前3局以11比7、7比11、11比7取得總局數2比1領先，關鍵第4局，台灣組合一度以10比6獲得4個局點，卻沒能成功終結此局，反以10比12敗下陣來，錯過率先聽牌的機會，打擊了團隊士氣，5、6兩局連續以6比11、8比11讓出，最終以總局數2比4止步4強，收下一面銅牌。

單打部分，男團金牌戰意外失常丟掉2點的「柚子同學」高承睿，男單16強賽再次碰上團體賽擊敗他的中國左手將陳俊崧，首局11比13讓出後，接下來11比8、11比3、11比7連下3局，第5局克服9比10先被取得局點的劣勢，最終以12比10逆轉勝出，成功復仇；小高稍晚8強賽要碰上俄羅斯黑馬希多倫科，對方16強賽以4比3爆冷擊退南韓名將趙大成。

▲▼台灣桌球女雙簡彤娟、蔡昀恩世大運奪銅；「柚子同學」高承睿挺進男單8強。（圖／大專體總提供）

▲「柚子同學」高承睿挺進男單8強。（圖／大專體總提供）

男團金牌戰大功臣馮翊新則以11比9、11比3、11比7、11比8橫掃羅馬尼亞選手伊斯特拉特，也順利抵達男單8強，下一輪的對手是中國男單本屆「最後希望」孫正。女單部分，簡彤娟8強賽要交手中國選手趙尚，黃愉偼則要遭遇日本女將淺田真奈。

關鍵字： 桌球世大運中華隊馮翊新簡彤娟黃愉偼高承睿

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