古久保曝林立身體OK了！但因明星賽規定　27日後才能回一軍

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿強打林立昨天開始在二軍實戰，總教練古久保健二透露，他的傷勢已經恢復差不多，「剩下就是在尋找比賽手感。」根據歸隊，林立最快要28日才能歸隊。

林立於6月24日下放二軍，昨天在二軍傷後首度實戰，先發第一棒鎮守右外野，7局下退場。此戰4打數無安打，首打席吞下三振，接下來依序擊出滾地、飛球、滾地。

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對於林立的狀況，古久保健二表示，「其實恢復差不多了，接下來就是看實戰的感覺，但他27日之前都無法上一軍，就看27日之後有沒有辦法回來。」

根據中華職棒聯盟規定，無論是票選或推薦入選的明星賽球員，若因傷或其他因素無法出席，不僅將列入明星賽傷兵名單，也將喪失該場次相關獎金資格；並依照2018年（107年）12月通過的常務理事會修定內容，明星賽後7日內不得出賽。

此外，王志煊也有在二軍出賽，古久保健二表示，「他在明星賽就有上來投，會讓他再多投幾場，身體狀況恢復百分百後就會回來。」他強調，「志煊是我們非常需要的戰力。」

王志煊缺陣期間，劉昱言是否能頂替他的角色，古久保健二認為，如果是相同的局面要派劉昱言，「這種機會會少一點點，這方面的經驗，昱言比較少，希望之後他能丟出更多安定感，我們也很期待他的表現。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者楊舒帆攝）

