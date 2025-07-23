快訊／簡彤娟、蔡昀恩4比0橫掃日本　挺進世大運桌球女雙4強保銅

▲台灣桌球女雙組合簡彤娟、蔡昀恩勇闖世大運4強，保底銅牌。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球代表隊在世大運男團賽事摘金創歷史後，今（23）日由簡彤娟與蔡昀恩組成的女雙也傳出捷報，兩人在8強賽碰上日本強敵出澤杏佳、青井さくら，其中出澤杏佳已囊括本屆女團和混雙金牌，但台灣組合狀態極佳，整場壓著對手打，最終以11比6、11比4、14比12、11比6，直落4橫掃對手挺進4強，至少保底銅牌。

台灣女單新星簡彤娟目前排名世界第68，本屆她領軍女團出征世大運， 4強賽以0比3不敵中國，仍進帳一面銅牌。簡彤娟也與蔡昀恩攜手出擊女雙，32強賽零封法國，16強賽再以4比1力退新加坡，今日8強賽強碰日本出澤杏佳、青井さくら，力拚再次站上頒獎台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡彤娟、蔡昀恩開賽就打出絕佳氣勢，拉出7比4攻勢力壓對手，10比6取得4個局點，11比6先下一城。台灣組合第2局火力更加猛烈，迅速將領先擴大至7比1，讓對手無力招架，11比4再下一城。

雙方第3局形成拉鋸戰，一路糾纏到12平，台灣組合拿下關鍵的2分，14比12率先聽牌。簡彤娟、蔡昀恩第4局以5比3開局，並持續擴大優勢到8比4，兩人銜接流暢，以10比6獲得4個賽末點，最終對手掛網失誤，台灣組合11比6挺進4強，至少保底一面銅牌。