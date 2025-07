撕裂跟腱前「身體感覺超棒」　哈利伯頓談傷勢激增：只是運氣不好

▲哈利伯頓計畫休養期間深入教練團,轉化視角學習比賽。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在總冠軍賽第7戰撕裂右腳阿基里斯腱,與隊史首冠擦身而過。沉寂1個月後,他首度公開現身節目受訪,坦言自己無法解釋聯盟近年阿基里斯腱傷勢激增的原因,「我認為只是運氣不好,這就是運動的一部分。」

哈利伯頓在《ESPN》節目「The Pat McAfee Show」上表示,「每當有球員受傷,大家都會開始推論原因,好像每個人都有答案一樣。他們說比賽太多、上場太久,這些或許有道理,但我不認為那是主因。」

▲哈利伯頓因阿基里斯腱撕裂,將缺席整個2025-26賽季。(圖/翻攝自X/Tyrese Haliburton)

NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)日前也曾提到,多數阿基里斯腱撕裂發生在賽季前半段,而非密集賽程的季末,與比賽場次並無直接關聯。

哈利伯頓在小腿拉傷未癒的情況下堅持出戰搶七戰,他早在總冠軍賽第2戰就有明顯跛行跡象,第5戰後確診拉傷,但在第6戰前通過測試,「第6戰之後我感覺一切都沒問題,我心想:『傷沒了,腎上腺素會幫我撐過去,沒事的,』」他回憶說,「第7戰我感覺超棒,一點痛都沒有,這也是我一開場打得這麼好的原因之一。我身體感覺非常好,然後……就那樣了。」

▲哈利伯頓坦言無法解釋近年傷勢激增的原因,認為只是運氣不佳。(圖/達志影像/美聯社)

哈利伯頓確定將缺席整個2025-26賽季,預計2026-27賽季才可能復出。手術後1個月的他,目前仍靠代步滑板車行動,並計劃轉向戰術學習與教練團協作。

「我會利用這段時間提升對比賽的理解,待在主帥卡萊爾(Rick Carlisle)身邊旁聽教練會議,和總管普理察(Kevin Pritchard)交流。我認為自己有不錯的籃球頭腦,想用不同方式幫助球隊。等我能走路後,就會開始坐在板凳上為隊友加油。」

他也透露已與成功從阿基里斯腱重傷中復原的杜蘭特(Kevin Durant),以及同樣是在今年季後賽撕裂跟腱的塞爾提克一哥塔圖(Jayson Tatum)聊過康復經驗,這兩位前輩成為他心靈上的支柱與諮詢對象,大前輩KD還親自到他家探望他。

Kevin Durant went to visit Tyrese Haliburton at his home on Monday, as Haliburton recovers from his Achilles tear.



Brother & Team USA Gold Medal teammates for life! ????????????



Via. @PatMcAfeeShow pic.twitter.com/7AihJuFRRj