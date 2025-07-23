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撕裂跟腱前「身體感覺超棒」　哈利伯頓談傷勢激增：只是運氣不好

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓計畫休養期間深入教練團，轉化視角學習比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽第7戰撕裂右腳阿基里斯腱，與隊史首冠擦身而過。沉寂1個月後，他首度公開現身節目受訪，坦言自己無法解釋聯盟近年阿基里斯腱傷勢激增的原因，「我認為只是運氣不好，這就是運動的一部分。」

哈利伯頓在《ESPN》節目「The Pat McAfee Show」上表示，「每當有球員受傷，大家都會開始推論原因，好像每個人都有答案一樣。他們說比賽太多、上場太久，這些或許有道理，但我不認為那是主因。」

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▲▼溜馬一哥哈利伯頓完成手術後，坦言「最痛是我的心」。（圖／翻攝自X／Tyrese Haliburton）

▲哈利伯頓因阿基里斯腱撕裂，將缺席整個2025-26賽季。（圖／翻攝自X／Tyrese Haliburton）

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）日前也曾提到，多數阿基里斯腱撕裂發生在賽季前半段，而非密集賽程的季末，與比賽場次並無直接關聯。

哈利伯頓在小腿拉傷未癒的情況下堅持出戰搶七戰，他早在總冠軍賽第2戰就有明顯跛行跡象，第5戰後確診拉傷，但在第6戰前通過測試，「第6戰之後我感覺一切都沒問題，我心想：『傷沒了，腎上腺素會幫我撐過去，沒事的，』」他回憶說，「第7戰我感覺超棒，一點痛都沒有，這也是我一開場打得這麼好的原因之一。我身體感覺非常好，然後……就那樣了。」

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓坦言無法解釋近年傷勢激增的原因，認為只是運氣不佳。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓確定將缺席整個2025-26賽季，預計2026-27賽季才可能復出。手術後1個月的他，目前仍靠代步滑板車行動，並計劃轉向戰術學習與教練團協作。

「我會利用這段時間提升對比賽的理解，待在主帥卡萊爾（Rick Carlisle）身邊旁聽教練會議，和總管普理察（Kevin Pritchard）交流。我認為自己有不錯的籃球頭腦，想用不同方式幫助球隊。等我能走路後，就會開始坐在板凳上為隊友加油。」

他也透露已與成功從阿基里斯腱重傷中復原的杜蘭特（Kevin Durant），以及同樣是在今年季後賽撕裂跟腱的塞爾提克一哥塔圖（Jayson Tatum）聊過康復經驗，這兩位前輩成為他心靈上的支柱與諮詢對象，大前輩KD還親自到他家探望他。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton

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