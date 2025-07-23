終於加盟湖人！悍將史馬特感謝唐西奇招攬　喊話球隊沒上限

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記者游郁香／綜合報導

防守悍將史馬特（Marcus Smart）正式轉戰湖人，他在加盟記者會上透露，是唐西奇（Luka Doncic）親自出馬招攬他來洛杉磯，讓他感到意義重大，也激起強烈鬥志，「我非常有動力，這支球隊沒有上限。」

「當像Luka這樣的球員打電話給你，問你想不想加入他正在這裡打造的一件特別的事，那真的意義重大，」史馬特本月與巫師達成買斷協議，度過冷卻期後，最終以2年1100萬美元加盟湖人。為了啟用雙年特例簽下他，湖人釋出了後衛米爾頓（Shake Milton）與古德溫（Jordan Goodwin）。

2022年最佳防守球員、3度入選年度防守第一隊的史馬特，將接替離隊的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），扛起外線防守大任。擁有108場季後賽經驗的他，將與詹姆斯（LeBron James）及2月才入隊的唐西奇聯手，為總教練瑞迪克（JJ Redick）帶領的「新湖人」注入經驗與強度。

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▲2022年度最佳防守球員史馬特正式加盟湖人 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

談到自己角色，史馬特直言，「就是做我自己，發揮我一貫的防守強度、領導能力與籃球智商，繼續當對手最不想面對的那個人。」

唐西奇的積極招攬，也被視為他對湖人長期承諾的象徵。《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，唐西奇還有兩年合約（含2026-27球員選項），湖人可於8月2日開出4年2.22億美元頂薪續約報價。

史馬特是湖人休賽季的第3筆補強，其他2人為中鋒艾頓（Deandre Ayton）、前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）。紫金軍團上季拿下50勝、排名西區第3，但季後賽首輪不敵灰狼。

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展望新賽季西區激戰，史馬特自信滿滿，「我認為我們與任何強隊都能抗衡。我們的上限非常高，我甚至覺得根本沒有上限。只要全隊團結一致，就有很大機會衝擊冠軍。」

史馬特也笑談命運奇妙的安排，「我2014年選前曾到湖人試訓，結果他們選了藍道（Julius Randle），我去了塞爾提克。這兩年因傷困擾讓我停滯，但我相信一切都有原因。12年前我差點來這裡，現在終於真的來了。」